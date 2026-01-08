Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bỏ lại 22 con chồn hương khi thấy bóng công an tuần tra

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi bị công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, đối tượng tìm đường chạy trốn bỏ lại vỏ lãi có 22 con chồn hương. Cơ quan chức năng đang thông báo tìm chủ sở hữu với số chồn hương này.

Ngày 8/1, Công an xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau cho biết, trong quá trình tuần tra trên sông đã phát hiện đối tượng điều khiển vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông) có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng đã bỏ lại vỏ lãi đang chở 22 con chồn hương rồi bỏ chạy.

608338793-1779463716060115-6508236624265458483-n.jpg
Công an xã Quách Phẩm bàn giao 22 con chồn hương cho hạt kiểm lâm chăm sóc. (Ảnh: CACM)

Tổ tuần tra Công an xã Quách Phẩm đã lập biên bản và bàn giao 22 con chồn hương cho Hạt Kiểm lâm Đầm Dơi chăm sóc.

Công an xã Quách Phẩm thông báo tìm chủ sở hữu số chồn hương trên để xử lý theo quy định.

Được biệt, chồn hương là loài có giá trị kinh tế cao được nhiều người dân tại Cà Mau nuôi thương mại. Chồn thịt được bán giá khoảng 1,3 triệu đồng/kg, chồn cái sinh sản có giá lên tới khoảng 18 triệu đồng mỗi con, chồn đang mang bầu có giá khoảng 27 triệu đồng.

Tân Lộc
#công an #chồn hương #quản lý động vật #Cà Mau #tuần tra #bỏ trốn

Xem thêm

Cùng chuyên mục