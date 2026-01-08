Bỏ lại 22 con chồn hương khi thấy bóng công an tuần tra

TPO - Khi bị công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, đối tượng tìm đường chạy trốn bỏ lại vỏ lãi có 22 con chồn hương. Cơ quan chức năng đang thông báo tìm chủ sở hữu với số chồn hương này.

Ngày 8/1, Công an xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau cho biết, trong quá trình tuần tra trên sông đã phát hiện đối tượng điều khiển vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông) có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng đã bỏ lại vỏ lãi đang chở 22 con chồn hương rồi bỏ chạy.

Công an xã Quách Phẩm bàn giao 22 con chồn hương cho hạt kiểm lâm chăm sóc. (Ảnh: CACM)

Tổ tuần tra Công an xã Quách Phẩm đã lập biên bản và bàn giao 22 con chồn hương cho Hạt Kiểm lâm Đầm Dơi chăm sóc.

Công an xã Quách Phẩm thông báo tìm chủ sở hữu số chồn hương trên để xử lý theo quy định.

Được biệt, chồn hương là loài có giá trị kinh tế cao được nhiều người dân tại Cà Mau nuôi thương mại. Chồn thịt được bán giá khoảng 1,3 triệu đồng/kg, chồn cái sinh sản có giá lên tới khoảng 18 triệu đồng mỗi con, chồn đang mang bầu có giá khoảng 27 triệu đồng.