Bỏ giấy kiểm định y tế khi mang tro cốt đi máy bay

TPO - Hành khách mang tro cốt trên các đường bay nội địa chỉ cần chuẩn bị giấy tờ cơ bản theo quy định của hãng hàng không, không cần phải xuất trình thêm giấy kiểm định y tế như trước, giúp thủ tục trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa ban hành văn bản gửi các hãng hàng không trong nước, yêu cầu không đòi hỏi hành khách cung cấp giấy chứng nhận kiểm định y tế khi làm thủ tục vận chuyển tro cốt trên các chuyến bay nội địa.

Quy định này được đưa ra trên cơ sở báo cáo từ các hãng hàng không và căn cứ Thông tư 21/2021 của Bộ Y tế về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng. Cục HKVN đồng thời yêu cầu các hãng cập nhật điều lệ vận chuyển, sửa đổi quy định nội bộ (nếu có), và công khai thông tin trên website, văn phòng, đại lý bán vé để hành khách dễ dàng tra cứu.

Hiện nay, theo quy định của một số hãng hàng không, di thể người đã khuất có thể được vận chuyển bằng đường hàng không dưới dạng hài cốt hoặc tro cốt. Trong đó, tro cốt thường được cho phép mang theo như hành lý xách tay hoặc ký gửi, tùy kích thước, trọng lượng và yêu cầu của hành khách.

Từ nay, hành khách mang tro cốt trên các đường bay nội địa chỉ cần chuẩn bị giấy tờ cơ bản theo quy định của hãng hàng không. Ảnh minh họa: AI.

Để được vận chuyển tro cốt bằng máy bay, hành khách vẫn cần chuẩn bị một số giấy tờ bắt buộc gồm: Vé máy bay của người đi cùng; giấy tờ tùy thân; giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử; biên bản bàn giao, giấy chứng nhận hỏa táng; giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân hoặc giấy cam kết; cùng các đơn, cam kết vận chuyển theo mẫu của hãng. Tro cốt phải được đặt trong bình chuyên dụng, bọc kín khí, bảo đảm an toàn.

Ngoài các hãng hàng không Việt Nam, hành khách muốn vận chuyển tro cốt của người thân qua đường hàng không quốc tế, thì cần tuân thủ quy định riêng về giấy tờ, đóng gói, và việc mang tro cốt lên cabin hay ký gửi của từng hãng bay.

Điển hình, Singapore Airlines cho phép hành khách mang bình chứa tro cốt (của người hoặc thú cưng) theo cả hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi, nếu thỏa mãn các điều kiện như: Bình đựng tro phải được đóng gói chống sốc, có nắp kín để tránh đổ rỉ; khi mang tro cốt, hành khách phải có giấy chứng tử và chứng nhận hỏa táng; nếu bình được mang theo hành lý xách tay, bình nên làm bằng vật liệu cho phép quét X-ray (tránh kim loại dày, tránh vật liệu cản ánh sáng X-ray) để tránh bị từ chối khi kiểm tra an ninh.

Ngoài ra, Emirates có dịch vụ chuyên biệt để vận chuyển cả hài cốt chưa hỏa táng và tro cốt. Tuy nhiên, tro cốt cần được đặt trong bình được đóng gói bảo vệ, hạn chế rạn vỡ, đổ rỉ; thường được khuyến nghị dùng bình chất liệu nhẹ (như gỗ, nhựa, hoặc các vật liệu tương tự), để dễ dàng qua kiểm tra an ninh.