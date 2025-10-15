Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Bộ Giáo dục và đào tạo bác tin 'giải thể trường tư'

Hà Linh
TPO - Trưa 15/10, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) khẳng định, tin giải tán các cơ sở giáo dục ngoài công lập là bịa đặt, xuyên tạc. Bộ GD&ĐT đã báo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập.

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin kể trên là sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Để những nội dung bịa đặt không tiếp tục lan truyền, Bộ GD&ĐT đã chuyển thông tin về các tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

gia-the.jpg
Thông tin bịa đặt lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang.

Bộ GD&ĐT đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin kể trên, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ.

Trước đó, người theo dõi mạng xã hội khá hoang mang khi xuất hiện những thông tin như: “Bộ GD&ĐT sắp yêu cầu giải thể trường tư thục, phụ huynh phải nhanh chóng chuyển con sang học trường công lập”.

Nhiều người hiểu đây là thông tin bịa đặt nhưng cũng không ít người lo lắng, nhất là trong bối cảnh có chủ trương sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường mầm non, phổ thông ở các địa phương.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, bao gồm trường, điểm trường, quy mô lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Căn cứ kết quả rà soát, địa phương xây dựng phương án, đề án sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT yêu cầu chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi, giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả. Bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS.

Hà Linh
#Bộ GD&ĐT #trường ngoài công lập #tin đồn sai sự thật #giáo dục phổ thông #lan truyền thông tin giải thể trường tư thục #thông tin bịa đặt lan truyền mạng xã hội

