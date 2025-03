Bộ GD&ĐT phân công lại nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 3/3/2025 về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Về nguyên tắc phân công, Bộ trưởng là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu Bộ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Bộ trưởng; thay mặt Bộ trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Khi Bộ trưởng vắng mặt, Thứ trưởng thường trực thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết công việc của Bộ theo quy định.

Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác pháp chế; nhiệm vụ cải cách hành chính; công tác thanh tra; báo chí, truyền thông giáo dục;

Trực tiếp phụ trách đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ.

Phụ trách theo dõi chung các thành phố trực thuộc Trung ương (Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; Thành phố Hải Phòng; Thành phố Cần Thơ; Thành phố Đà Nẵng; Thành phố Huế).

Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Là chủ tài khoản số 1 của Bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Phân công nhiệm vụ của các Thứ trưởng

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm nhiệm vụ Thứ trưởng thường trực.

Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông; kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục thể chất; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ và các công việc thường xuyên của Thanh tra Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số của Bộ; chỉ đạo các công việc thường xuyên của Vụ Pháp chế.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên; kiểm định chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân, chứng chỉ do nước ngoài cấp trong phạm vi quản lý của Bộ; công tác thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam; công nhận văn bằng, chứng chỉ; thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; kiểm định chất lượng giáo dục mầm non; công tác chính trị tư tưởng; công tác học sinh, sinh viên; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới của ngành; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - tài chính, đầu tư công; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; công tác quy hoạch ngành, địa phương; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Xem chi tiết công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng TẠI ĐÂY