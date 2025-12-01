Bộ GD&ĐT: Công khai dự án thi Khoa học kĩ thuật quốc gia, tăng tính trung thực

TPO - Bộ GD&ĐT cho biết sẽ công khai các dự án được chọn tham dự Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS - THPT nhằm tăng có sự giám sát của xã hội, đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 24 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS - THPT ban hành kèm theo Thông tư số 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thông tư 06 sửa đổi tập trung 3 nội dung gồm: Cách thức lựa chọn các dự án dự thi cấp quốc gia; các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc thi và các vấn đề liên quan đến việc tổ chức thi ở cấp đơn vị.

Theo Bộ GD&ĐT, các đơn vị được yêu cầu nâng cao tính trung thực trong nghiên cứu khoa học thông qua việc cụ thể hóa các yêu cầu như công bố công khai dự án dự thi được chọn đi tham dự cấp quốc gia, làm rõ thêm trách nhiệm của người hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở nâng cao tính trung thực trong nghiên cứu khoa học.

Các dự án dự thi được chọn tham dự cấp quốc gia khi được công bố công khai, đảm bảo có sự giám sát của xã hội, đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác để công tác tổ chức Cuộc thi được hoàn thiện hơn, hướng tới việc đưa công tác tổ chức công khai, minh bạch và công bằng hơn nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc đưa công tác nghiên cứu khoa học, kĩ thuật trở thành một hoạt động thường xuyên trong nhà trường phổ thông, thúc đẩy dạy, học theo định hướng phát triển khoa học, kĩ thuật STEM nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển đất nước.

Bộ GD&ĐT cũng đã quy định cách tính số lượng dự án được tham dự cấp quốc gia.

Cụ thể, các Sở GD&ĐT có quy mô và phong trào cuộc thi tốt sẽ được cử số lượng dự án dự thi cuộc thi cấp quốc gia tương xứng, tránh việc cào bằng và không thực sự khuyến khích phong trào.

Những sở GD&ĐT chưa có phong trào sâu rộng nếu muốn tăng số lượng dự án dự thi cấp quốc gia sẽ phải cân nhắc việc khuyến khích, đẩy mạnh phong trào để có thể có thêm đại diện ở cấp quốc gia.

Đơn vị dự thi có quy mô nhỏ được cử tối đa 3 dự án dự thi cấp quốc gia. Các đơn vị có quy mô lớn hơn, được đăng kí tối đa 12 dự án.

Các đơn vị dự thi là trường phổ thông trực thuộc Bộ và cơ quan ngang Bộ, đại học, trường đại học, viện, học viện, mỗi đơn vị được đăng kí tối đa 3 dự án dự thi, tăng 1 dự án so với quy định trước đó tại Thông tư 06.

Tại Cuộc thi Khoa học, kĩ thuật Quốc gia dành cho học sinh THCS – THPT năm ngoái, sau khi Bộ GD&ĐT công bố danh sách 12 giải Nhất, đã phát hiện 1 giải của nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Siêu (Hưng Yên) bị tố khá giống với sản phẩm khoa học của nước ngoài. Sau đó, Bộ GD&ĐT xác minh, hủy kết quả của nhóm học sinh đồng thời yêu cầu Sở GD&ĐT Hưng Yên có trách nhiệm xử lí nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định.