Bộ Công Thương muốn báo chí hạn chế đưa tin dự báo giá xăng dầu

TPO - Đó là một trong các nội dung trong Thông báo 183 ngày 20/9 của Bộ Công Thương liên quan đến kết luận của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tại cuộc họp trực tuyến về các giải pháp để bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường xăng dầu trong nước mới đây.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, thời gian gần đây có những thông tin phản ánh trên báo chí về việc có hiện tượng gián đoạn nguồn cung cục bộ, doanh nghiệp không có nguồn hàng để duy trì bán lẻ nên phải tạm ngừng kinh doanh. Cùng đó, nhiều doanh nghiệp bán lẻ không nhận được chiết khấu khiến hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp đầu mối không có đủ nguồn tài chính để nhập khẩu hàng…

Trong văn bản, Bộ Công Thương cũng đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan thể hiện rõ quan điểm không đồng tình với những dư luận, thông tin không chính xác, gây nhiễu loạn xã hội. Đề nghị Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và thương nhân đầu mối kinh doanh, thương nhân phân phối "cùng chia sẻ quyền lợi một cách chính đáng để có tỷ lệ chiết khấu hợp lý với các đơn vị trong hệ thống phân phối".

Đặc biệt, với các cơ quan thông tin, truyền thông, Bộ Công Thương cho rằng, hiện tượng một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu gặp khó khăn về nguồn cung được phản ánh trong thời gian qua là hiện tượng cá biệt, không phản ánh đúng tình hình thực tế cung cấp trên thị trường… Đồng thời, Bộ Công Thương đề nghị trong đưa tin về điều hành giá, báo chí hạn chế đưa tin dự báo giá trước kỳ điều hành để tránh gây hiện tượng đầu cơ găm hàng, gây nhiễu loạn thị trường trước khi có thông tin điều hành chính thức từ cơ quan điều hành là liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu thời gian qua, tại Hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam tổ chức ngày 21/9, đại diện nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khẳng định, thị trường rối như hiện nay do tồn tại quá nhiều bất cập từ điều hành cũng như các quy định hiện hành do những công chức “đút chân gầm bàn” xây dựng trong Nghị định.

Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch Chi hội xăng dầu (Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa) cũng cho rằng, cơ quan quản lý cần tránh việc lấy thành tích khi hạ giá xăng dầu mà không biết diễn biến thị trường ra sao.

“Cơ quan quản lý cần hiểu tình hình của các doanh nghiệp bán lẻ. Hạ giá xăng dầu mà doanh nghiệp không còn nguồn vốn để mua xăng dầu thì làm sao mà đảm bảo được thị trường”, bà Hường nói.

Cũng nói lên tiếng nói của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, bà Hường cho rằng, các cơ quan báo chí hãy khách quan trong việc đưa thông tin về hiện tượng xăng dầu bị thiếu nguồn cung, các doanh nghiệp bán lẻ không nhập được hàng, bị cắt chiết khấu.

Theo bà Hường, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu sẵn sàng chứng minh việc có găm hàng như dư luận nói hay không. Việc các cơ quan quản lý đi kiểm tra liên tục nhưng không phát hiện được tình trạng găm hàng ở các cây xăng là minh chứng rõ nhất cho việc thị trường đang diễn biến ra sao và các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đang bị mang tiếng oan thế này.

Trong các cuộc trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cũng bày tỏ mong muốn đích thân Bộ trưởng Công Thương vi hành kiểm tra thực tế tại các cây xăng và lắng nghe những tâm tư, những vấn đề vướng mắc trong điều hành, những bất cập của thị trường từ chính những chủ cửa hàng bán lẻ - những người đại diện cho bộ mặt ngành xăng dầu của đất nước.