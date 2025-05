Bộ Công an xóa nhà tạm cho người nghèo

TPO - Tiếp tục chia sẻ với chính quyền và nhân dân địa phương trong việc xóa nhà tạm, ngày 29/5, Bộ Công an và công an tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ xóa nhà tạm cho hai gia đình khó khăn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Các hộ nhận được hỗ trợ đều rất mừng vì sẽ có được căn nhà vững chắc trước khi mưa lũ đổ về.

Xây nhà cho người nghèo

Từ thành phố Yên Bái vào xã Tân Hương chừng 20 km. Mùa mưa chỉ mới bắt đầu, nhưng dọc đường đã có điểm sạt lở. Nhà ông Lâm Văn Năm nằm sâu trong ngõ của thôn Khe Mạ, trên lưng một quả đồi. Con ngõ vào bằng đất đã hóa bùn, trơn trượt, ô tô không thể vào được.

Căn nhà sàn bằng gỗ của gia đình ông Năm dựng theo lối truyền thống, cột kèo bằng gỗ nghiến, mái lợp lá cọ đã chuyển sang màu nâu xám. Trải qua mưa nắng hàng chục năm, những tấm vách gỗ xẻ đã cong vênh, chỗ loang lổ, chỗ mục ruỗng. Mái nhà rủ xuống từng mảng lá mục. Bên trong, những xà gỗ xỉn màu khói bếp, rêu bám lốm đốm trên các đầu cột.

Ông Năm (SN 1964) là người Dao, có 2 em bị khuyết tật, một người đã mất, người còn lại bị bệnh về thần kinh từ lúc 12 tuổi. Cứ vắng người trông, người em lại phá phách. Gia đình thuộc đối tượng rất khó khăn.

“Tôi muốn làm ngôi nhà vững chắc nhưng chưa lúc nào có điều kiện. Hôm nay, tôi vui lắm vì ước nguyện của tôi và gia đình đã sắp thành hiện thực. Nay mai, mùa mưa bão đến chúng tôi sẽ không còn lo nữa rồi. Tôi sẽ nhờ anh em, làng xóm cố gắng hoàn thành xây dựng căn nhà trong thời gian sớm nhất”, ông Năm phấn khởi.

Cũng ở xã Tân Hương, chúng tôi đến thăm gia đình bà Hoàng Thị Việt ở thôn Khe Gầy (69 tuổi). Căn nhà bà Việt thuộc diện khó khăn. Căn nhà cũ cũng được dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống. Sàn nhà ọp ẹp, nhiều người cùng lên, tưởng như muốn đổ sập.

“Gia đình tôi cảm ơn các đơn vị đã có tấm lòng giúp tôi xây dựng hoàn thiện nhà mới để ổn định cuộc sống. Có nhà mới, chúng tôi sẽ chẳng lo mưa dột, chạy bão nữa”, bà Việt chia sẻ.

Hỗ trợ kinh phí và đóng góp công sức

Trực tiếp đến thăm các hộ gia đình, Thiếu tướng Trần Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND - cho biết những năm qua, Bộ Công an đã tham gia hỗ trợ xây dựng hàng chục nghìn căn nhà cho người nghèo, khó khăn.

“Hôm nay, đoàn cũng đại diện đến trao hai suất hỗ trợ xây dựng nhà mới cho người nghèo ở Yên Bái. Mỗi suất hỗ trợ là 50 triệu đồng. Đây là kinh phí của các đơn vị tài trợ, là tình cảm của cán bộ chiến sĩ Bộ Công an, trong đó có công an tỉnh Yên Bái. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, chúc gia đình mạnh khỏe, sớm hoàn thành nhà mới, ổn định cuộc sống”, Thiếu tướng Trần Thanh Phong nói.

Có mặt tại đây, ông Tạ Minh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hương cho biết, trong những ngày tới, UBND xã Tân Hương sẽ mời các đoàn thể và bà con đến giúp gia đình tháo dỡ, đào móng khởi công công trình. Các lực lượng sẽ hỗ trợ gia đình vận chuyển vật liệu để giảm chi phí xây dựng.

Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc công an tỉnh Yên Bái - cho biết xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo là việc làm có ý nghĩa nhằm giúp người dân an cư lạc nghiệp, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Về nguồn lực, cán bộ, chiến sĩ trong công an tỉnh Yên Bái đóng góp được 3,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, các các tổ chức, cá nhân ngoài lực lượng ủng hộ hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, công an xã trên địa bàn hỗ trợ ngày công, giúp đỡ các hộ xây dựng, sửa chữa nhà và ủng hộ nhu yếu phẩm…

Đến nay, số nhà tạm trên địa bàn tỉnh hiện còn không nhiều.