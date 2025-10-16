Bố chồng chủ tịch nói gì về Đỗ Thị Hà?

TPO - Trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà và Viết Vương, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, bố chú rể - gửi lời cảm ơn đến cha mẹ Đỗ Thị Hà vì đã sinh thành, nuôi dưỡng cô, đồng thời hứa sẽ yêu thương, chỉ bảo con dâu như con ruột.

VIDEO: Bố chồng chủ tịch nói về con dâu Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cảm ơn cha mẹ Đỗ Thị Hà

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - con trai ông Viết Hải, chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải - diễn ra tại quê nhà Thanh Hóa. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, ấm cúng với sự hiện diện họ hàng hai bên.

Không gian lễ hỏi được trang trí bằng hai tông màu chủ đạo xanh - trắng. Lúc 8h, chú rể cùng nhà trai mang 9 tráp ăn hỏi vào nhà gái.

Trong phần phát biểu của đại diện nhà trai, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, bố chồng của Đỗ Thị Hà - có những lời chia sẻ khiến nhiều người xúc động.

Ông cho biết sau thời gian dài tìm hiểu và yêu thương nhau, Viết Vương và Đỗ Thị Hà đã quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống lâu dài.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải (ảnh trên) và gia đình nhà trai, nhà gái chụp ảnh cùng cô dâu - chú rể.

“Qua nhiều năm, nhiều tháng, Viết Vương và Đỗ Hà tìm hiểu, yêu nhau bằng tình cảm đẹp. Hai đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau có cuộc sống dài lâu, với mong muốn của cả hai và sự đồng tình của gia đình nội ngoại. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, họ nhà trai có lễ vật gồm trầu cau, bánh phu thê, hoa quả, bánh kẹo và nhiều lễ vật khác thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để có được như bây giờ, sắp sửa là con dâu của gia đình tôi”, ông Viết Hải phát biểu.

Bố chồng của Đỗ Thị Hà cũng gửi lời cảm ơn và cam kết với phía nhà gái: “Tôi biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái Đỗ Hà cho con trai Viết Vương. Tôi hứa với gia đình nhà gái sẽ tiếp tục dạy dỗ, chỉ bảo cháu để cháu phát triển hơn, trở thành người con dâu hiếu thảo, xứng đáng. Mong hai con được hạnh phúc mãi mãi”.

Những lời phát biểu đầy tình cảm của ông khiến Đỗ Thị Hà không kìm được xúc động, rưng rưng nước mắt giữa sự chứng kiến của hai họ.

Trong lễ nạp tài, ông Đỗ Văn Tào - bố của Hoa hậu Đỗ Thị Hà - cũng có bài phát biểu giản dị, tình cảm của người cha tiễn con gái về nhà chồng. “Cha lúc nào cũng mong các con mạnh khỏe, hạnh phúc. Con gái tôi vẫn còn tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nay đã về nhà trai. Mong nhà trai chỉ bảo, dạy dỗ cho con để con trưởng thành, thành người có ích cho gia đình và xã hội”, ông nói.

Trước khi diễn ra lễ ăn hỏi, ông Tào chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho lễ ăn hỏi: “Trước khi chuẩn bị gả chồng cho cháu Hà, gia đình rất tất bật. Khoảng hơn một tháng nay, chúng tôi sửa sang khuôn viên, lo đường sá, dựng rạp. Mưa nhiều, có hôm phải che bạt, làm cả đêm để kịp ngày vui. Đến hôm nay, dù còn nhiều lo lắng, nhưng niềm vui dâng trào khi thấy con gái chuẩn bị bước sang chặng đường mới”.

Bố Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ con dâu sau này về nhà chồng, lúc nào cũng phải giữ được cái tâm, cái đức hạnh để làm tròn bổn phận con dâu.

"Bố mẹ chỉ mong các con sống hạnh phúc, yêu thương nhau dài lâu. Tôi chỉ mong sớm có cháu ngoại để thêm vui cửa vui nhà", ông Tào chia sẻ với Tiền Phong.

Mẹ ruột Đỗ Thị Hà: 'Mong con biết đối nhân xử thế, yêu thương cha mẹ hai bên'

Bà Cù Thị Hoa - mẹ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà - chia sẻ niềm vui xen lẫn lo lắng trong ngày con gái lên xe hoa. “Tôi vừa vui vừa lo. Thời gian chuẩn bị gấp, lại gặp mưa gió, nên nhiều việc chưa được chu đáo, mong mọi người thông cảm. Bố mẹ chỉ mong con dâu hiền, biết đối nhân xử thế, thương yêu cha mẹ hai bên như nhau”, bà Hoa nói.

Mẹ của Đỗ Thị Hà nói thêm hàng xóm, họ hàng ai cũng mong được đến ăn trầu, uống nước, chung vui với gia đình.

Những khoảnh khắc xúc động trong lễ dạm hỏi của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương.

"Bố mẹ cũng chỉ dặn con gái, giờ đã trưởng thành, trước khi về làm dâu thì phải biết cách cư xử, sống sao để cả bên nội bên ngoại đều thương. Từ nay, có thể con không về thăm bố mẹ thường xuyên như trước, nhưng dù ở đâu cũng phải sống tốt, giữ trọn đạo hiếu", mẹ của Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ.

Đỗ Thị Hương - chị gái hoa hậu - thay mặt anh chị em trong nhà gửi lời chúc phúc đến em gái. “Vui lắm khi thấy em gái mình tìm được bến đỗ. Em đã gặp được người yêu thương và chăm sóc cho mình. Tôi thấy hai em luôn nhường nhịn, sống hài hòa, biết lắng nghe nhau”, cô nói.

Cô dặn dò em gái lấy chồng là theo chồng, phải biết hòa hợp, cùng nhau vun vén. Ở quê, khi gia đình có việc, mọi người đều đến giúp đỡ, san sẻ cùng nhau. Cô chúc em gái và chồng trăm năm hạnh phúc, luôn vui vẻ và mãi mãi yêu nhau.

Buổi lễ khép lại trong không khí ấm cúng, chan chứa tình thân. Những lời nhắn nhủ của bố mẹ hai bên cùng khoảnh khắc xúc động của cô dâu khiến lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà viral khắp các mạng xã hội.