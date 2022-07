Bình Thuận nói gì về việc một nhà hàng phụ thu 4,5 triệu đồng khi chế biến 18kg hải sản?

TPO - Đoàn khách vào ăn cơm trưa ở nhà hàng Hùng Vương, tỉnh Bình Thuận có đem theo 18 ký hải sản gồm ốc hương, tôm hùm, ốc tỏi... nhờ chế biến. Phía nhà hàng tính phí phụ thu mỗi ký hải sản 250.000 đồng/kg dù giá niêm yết là 350.000 đồng/kg nhưng sau đó bị “bóc phốt” là giá cao.

Liên quan đến thông tin khách du lịch phản ánh việc bị phụ thu 4,5 triệu đồng cho 18kg hải sản khách mang vào chế biến tại nhà hàng Hùng Vương, TP.Phan Thiết, ngày 8/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận cho biết, đã phối hợp với cơ quan chức năng TP.Phan Thiết xác minh.

Theo đó, tại buổi làm việc, anh Nguyễn Ngọc Phong, Quản lý nhà hàng Hùng Vương (đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết) cho biết, vào trưa 3/7, nhà hàng có nhận 1 đoàn khách du lịch gần 50 người vào ăn trưa và đoàn có mang theo 18kg hải sản vào nhờ chế biến. Số hải sản trên gồm ốc hương, tôm hùm và một số loại khác.

Theo anh Phong, nhà hàng chuyên phục vụ cơm trưa, nên rất ít khi nhận chế biến hải sản do thực khách mang vào, bởi không thể biết chất lượng ra sao và nguồn gốc ở đâu. Nếu lỡ xảy ra sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt nặng, đặc biệt là ảnh hưởng đến thương hiệu. Nhưng do đoàn du khách này nài nỉ quá và sau khi đã thỏa thuận giá cả phụ thu 250.000 đồng/kg, nhà hàng mới chế biến để phục vụ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc nên đến kiểm tra. Do đây mới chỉ là ý kiến phía nhà hàng, chưa có thông tin phản ánh chính thức từ khách nên chưa kết luận được gì. Đoàn kiểm tra chỉ yêu cầu phía nhà hàng ký cam kết đảm bảo thực hiện các quy định của ngành chức năng trong kinh doanh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nghị, Trưởng Phòng Kinh tế TP.Phan Thiết cho biết, qua kiểm tra nhanh, phía nhà hàng Hùng Vương có đầy đủ giấy chứng nhận kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá cả rõ ràng, kể cả giá phụ thu. Nhà hàng và nhân viên cũng đã có sự trao đổi, thỏa thuận với khách hàng rất kỹ. Địa phương thấy nhà hàng cũng chấp hành tốt việc niêm yết giá, cũng như đã thông báo cho khách hàng và được sự thống nhất.

Trước đó, vào trưa 3/7, một đoàn khách vào ăn cơm trưa ở nhà hàng Hùng Vương đem theo 18 ký hải sản gồm ốc hương, tôm hùm, ốc tỏi... nhờ chế biến. Phía nhà hàng tính phí phụ thu mỗi ký hải sản 250.000 đồng/kg dù giá niêm yết là 350.000 đồng/kg, tổng chi phí 4,5 triệu cho tất cả 18 ký.

Tuy nhiên, sau khi thanh toán hóa đơn 4,5 triệu phụ thu cho phần chế biến 18 ký hải sản thì một số người trong đoàn khách lên mạng “bóc phốt”, nói rằng nhà hàng Hùng Vương tính tiền chế biến hải sản quá cao.