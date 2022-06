Công an tỉnh Bình Thuận có tân Phó Giám đốc

TPO - Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Chiều 9/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Thời gian bổ nhiệm chức vụ đối với thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm là 5 năm, kể từ ngày 7/6/2022.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, sinh năm 1976, quê quán xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Thượng tá Liêm có trình độ là tiến sĩ Khoa học An ninh, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm từng là Phó trưởng Phòng An ninh tôn giáo, dân tộc; Trưởng Công an huyện Bắc Bình. Từ tháng 1/2021, ông là Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận.