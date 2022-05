Công an tỉnh Lâm Đồng có tân giám đốc và phó giám đốc

TPO - Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Trương Minh Đương (46 tuổi, quê Cà Mau), đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 30/5, Bộ Công an tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nhân sự Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Trung tướng Lê Quốc Hùng chủ trì buổi lễ, trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Trương Minh Đương (46 tuổi, quê Cà Mau), đồng thời bổ nhiệm ông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ông Đương đã công tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng 8 năm nay.

Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Trần Minh Tiến (55 tuổi, quê Hà Nam), Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Ông Tiến nguyên là Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng từ đầu tháng 3/2021 đến nay.

Dịp này, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm thượng tá Bùi Đức Thịnh (thư ký Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ), đến nhận công tác và giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc cùng Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và tri ân ông Trần Minh Tiến trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Tới nay, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng gồm giám đốc là đại tá Trương Minh Đương, cùng các phó giám đốc: Đại tá Đinh Xuân Huy, đại tá Nguyễn Quang Thống, đại tá Lê Hồng Phong và thượng tá Bùi Đức Thịnh.