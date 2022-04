Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Tao Văn Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể từ ngày 13/4.

Chiều 19/4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Tao Văn Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể từ ngày 13/4/2022.

Chúc mừng Thượng tá Tao Văn Trường được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy năng lực cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng lực lượng Công an Lai Châu ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bổ nhiệm lãnh đạo Viện cấp cao 3 Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM (Viện cấp cao 3) vừa tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Văn Ri, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15/4/2022. Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng đồng chí Huỳnh Văn Ri được bổ nhiệm chức vụ mới; đồng thời khẳng định, việc bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Văn Ri thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Ban cán sự đảng và lãnh đạo VKSND tối cao đối với đồng chí. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, trên cương vị công tác mới, đồng chí Huỳnh Văn Ri tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo, công chức Viện cấp cao 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

