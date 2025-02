Bình Dương tổ chức thành công Đại hội điểm Cháu ngoan Bác Hồ

TPO - Ngày 21/2, tại thành phố Dĩ An đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ. Đây là đại hội điểm cấp huyện tại tỉnh Bình Dương.

Phiên trọng thể Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Dĩ An, lần thứ XII với sự tham gia của 129 đại biểu thiếu nhi đại diện cho hơn 45.000 đội viên toàn thành phố và 55 đại biểu phụ trách là giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp trên địa bàn thành phố có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” trong giai đoạn 2023 – 2025.

Dự đại hội có ông Nguyễn Văn Thỏa - nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Sông Bé cũ; chị Trần Thị Diễm Trinh – Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương; bà Ngô Ngọc Điệp – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Dĩ An, Chủ tịch HĐND thành phố Dĩ An; anh Nguyễn Thanh Liêm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Dĩ An.

Đại hội đã báo công lên Đảng, lên Bác Hồ kính yêu bằng những thành tích mà tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành phố Dĩ An đã đạt được trong giai đoạn 2023 – 2025, tiêu biểu như: Phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt“ được thực hiện đồng loạt, với 2.500 phần quà, suất học bổng được trao, 2 khu vui chơi được xây dựng; Chương trình “Xây dựng Đội vững mạnh – Cùng tiến bước lên Đoàn” đã tổ chức tại cấp Thành phố và 100% Liên đội; Chương trình “Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên nhi đồng” đã thực sự mang đến cho thiếu thành phố cảm giác “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” bằng hơn 100 sân chơi bổ ích, an toàn lành mạnh vui tươi; 34 đội tuyên truyền măng non với 334 thành viên, đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đạt hiệu quả cao…

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng đội Tỉnh Bình Dương đã tặng lẵng hoa, Ban thường vụ Thành Ủy đã tặng bức trướng với nội dung: “Thiếu nhi Dĩ An tự hào truyền thống, Tiếp bước cha anh, Xứng danh mầm non của Đảng Cộng sản Việt Nam”; Tri ân các cô chú nguyên là Thường trực Hội đồng Đội qua các thời kỳ; Tri ân Nhà tài trợ - Đơn vị đồng hành; Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn năm 2023 – 2025; Ra mắt Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Dĩ An tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương.

Tại Đại hội đã trao tặng 2 công trình măng non: Công trình trao tặng 200 suất học bổng ngoại ngữ cho đại biểu trị giá 2 tỉ đồng; Công trình xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn trị giá 50 triệu đồng.