TPO - Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025 nhằm phát hiện, tuyên dương thành tích các gương Cháu ngoan Bác Hồ là những đội viên, thiếu nhi xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia công tác Đội giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội cũng là dịp đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đây cũng là dịp góp phần khẳng định vị trí của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục, rèn luyện đội viên, thiếu nhi; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến 3 ngày, từ chiều 16/5 đến ngày 18/5/2025. Đại hội có 500 đại biểu chính thức tham gia, với tiêu chuẩn: đội viên, thiếu nhi từ 9 đến 15 tuổi (lớp 4 đến lớp 9), đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh năm 2025.

Đại biểu phải có kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện (Tiểu học) hoặc học lực giỏi trở lên (THCS) trong ít nhất 2 năm học trở lên của giai đoạn 2020 - 2025.

Đối với đại biểu lại thiếu nhi có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, hoặc có hành động đẹp, dũng cảm, được xã hội, nhân dân ghi nhận, phải có kết quả xếp loại hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện (Tiểu học) hoặc xếp loại học lực khá trở lên (THCS).

Đặc biệt, đại biểu phải hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và có thành tích xuất sắc trong các hội thi, các giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội từ cấp tỉnh trở lên.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn lưu ý, Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an nhân dân; Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương; có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, hướng tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an nhân dân chọn cử thiếu nhi tham dự Đại hội đảm bảo tiêu chuẩn, đúng số lượng, thành phần được phân bổ...

Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an chọn cử đại biểu thiếu nhi tham dự đại hội là con cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội, Công an; các em thiếu nhi đang được lực lượng Quân đội, Công an bảo trợ, nuôi dưỡng.