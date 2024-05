Bình Dương lên kế hoạch phòng ngừa thời tiết biến động cho hơn 17.000 học sinh thi tốt nghiệp THPT

TPO - Trước những biến động của thời tiết hiện nay, tỉnh Bình Dương lên phương án phòng ngừa rủi ro, đảm bảo cho hơn 17.000 học sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đội ngũ tình nguyện viên được bố trí số lượng lớn, hỗ trợ thí sinh từ chỗ ở, đi lại và bữa ăn sáng.

Ngày 22/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2024, Bình Dương thuộc Hội đồng thi số 44, tổ chức 29 điểm thi, trong đó có 1 điểm thi dự phòng. Có 19 điểm thi đặt tại các trường THPT ở các huyện, thị xã, thành phố và 10 điểm thi đặt tại các trường THCS.

Hiện tại, Bình Dương có 15.275 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 254 thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp; 14.467 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh Đại học; 554 thí sinh đăng ký chỉ thi tuyển sinh Đại học. Ngoài ra, có 144 thí sinh đăng ký cấp tài khoản để sử dụng xét tuyển đại học bằng phương thức xét tuyển khác.

Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi. Đồng thời thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi. Tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi cho lãnh đạo các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Vào ngày 25 và 26/6, Bình Dương sẽ tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho trưởng, phó trưởng điểm thi và cán bộ coi thi về công tác coi thi; quy định mới để đồ dùng cá nhân, ba lô, túi xách… (cách phòng thi 25m). Công tác đảm bảo an ninh, an toàn đề thi, bài thi và thực hiện phòng, chống gian lận trong thi cử bằng thiết bị công nghệ mới…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà đánh giá, về cơ bản kỳ thi năm nay vẫn giữ ổn định so với mọi năm song ngành chức năng không chủ quan, lơ là. Đặc biệt tình hình thời tiết hiện nay có những biến động, thất thường. Do đó, các đơn vị, địa phương liên quan đặc biệt quan tâm vấn đề này, có kế hoạch, phương án cụ thể để đảm bảo cho Kỳ thi diễn ra thành công.

Để giúp các thí sinh có thêm niềm tin, động lực, Tỉnh Đoàn Bình Dương sẽ thành lập nhiều đội hình tình nguyện sẵn sàng tiếp sức, hỗ trợ các sĩ tử trước, trong và sau kỳ thi quan trọng này.

Hỗ trợ ăn, nghỉ cho thí sinh

Đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, muốn có chỗ ở trong thời gian thi sẽ được bố trí nơi ở không mất phí. Tùy theo vị trí điểm thi, các thí sinh sẽ được tình nguyện viên chuẩn bị thức ăn nhanh như bánh mì, xôi… phục vụ.

Đội hình xe ôm miễn phí sẵn sàng phục vụ thí sinh từ nơi ở đến điểm thi và ngược lại, đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, Ban Tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi sẽ bố trí các đội hình tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 27/6 và 28/6/2024. Ngày 26/6 các thí sinh làm thủ tục dự thi.