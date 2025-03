Bình Dương khởi công khu nhà ở xã hội lớn nhất từ trước đến nay

TPO - Trên tổng diện tích gần 27 ha, phần lớn xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) theo hai loại, gồm nhà ở liền kề và cao tầng, người mua nhà thuộc 12 nhóm đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về lãi suất vay từ gói cho vay hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho NƠXH.

Ngày 9/3, khu NƠXH Hòa Phú (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã chính thức được khởi công xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh, cho biết địa phương đặt ra chỉ tiêu xây dựngNƠXHcao vì dựa vào nhu cầu thực tế của người lao động.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Đề án phát triển NƠXH, nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 dự kiến đầu tư khoảng 172.735 căn với tổng diện tích đất khoảng 613 ha, diện tích sàn xây dựng đạt hơn 9,5 triệu m2 đáp ứng cho 636.796 dân với tổng mức đầu tư khoảng 87.236 tỷ đồng, cao gấp 2 lần chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Giai đoạn 2021 - 2025, Bình Dương dự kiến bố trí 159 ha đất, đầu tư hoàn thành khoảng 42.514 căn NOXH đáp ứng cho khoảng 138.188 dân. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến bố trí khoảng 454 ha đất, đầu tư hoàn thành khoảng 130.221 căn NƠXH cho khoảng 498.608 dân.

Đối với Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030, toàn tỉnh Bình Dương có trên 53% dân số là người lao động ngoài tỉnh, việc xây dựng NƠXH là một trong những chính sách an sinh xã hội của tỉnh, vừa có ý nghĩa rất quan trọng giúp cho người lao động an cư lạc nghiệp, vừa là một giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các huyện phía Bắc tỉnh Bình Dương còn nhiều quỹ đất, khi quy hoạch khu, cụm công nghiệp sẽ đặc biệt quan tâm đến địa điểm xây NƠXH cho người lao động an cư.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, đến nay, cả nước đã có 10 địa phương đưa chỉ tiêu phát triển NƠXH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của địa phương. Đã có 30 địa phương ban hành kế hoạch triển khai Đề án.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, hầu hết các địa phương đều dành đủ quỹ đất để phát triển NƠXH. Nhiều địa phương đã quan tâm, dành quỹ đất nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, gần các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, đảm bảo đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong đó có tỉnh Bình Dương.

Trong năm 2025, Bình Dương sẽ có 4 dự án NƠXH khởi công xây dựng, gồm: NƠXH Thăng Long, khu chung cư Hoàng Thảo My, NƠXH Bình Chuẩn, NƠXH Hòa Phú. Các dự án trên có quy mô diện tích khoảng 30 ha, xây dựng khoảng 5.362 căn hộ tương đương 356.120 m2 sàn nhà ở. Trong 4 dự án trên, lớn nhất là dự án NƠXH Hòa Phú. Dự án này có tổng vốn đầu tư 2.725 tỷ đồng, xây dựng hơn 3.000 căn. Trong đó, xây dựng chung cư NƠXH với khoảng 1.666 căn, diện tích mỗi căn hộ từ 25 - 70 m2; xây dựng NƠXH liền kề với 1.376 căn, diện tích mỗi căn từ 60 -70 m2. Khu NƠXH này gần các khu công nghiệp VSIP II, khu công nghiệp Phú Tân, khu công nghiệp Đồng An 2, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, nơi tập trung đông công nhân lao động. Dự án NƠXH Hòa Phú do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim làm chủ đầu tư.