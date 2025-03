Người dân mong mỏi mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng báo cáo gì với Thủ tướng?

TPO - Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có 137 dự án với quy mô 114.618 căn được khởi công. Điều này mở ra cơ hội mua nhà, thuê nhà cho người dân tại các đô thị lớn và khu công nghiệp, đặc biệt những gia đình trẻ.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về nhà ở xã hội phục vụ cho Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc loại hình nhà ở này vào ngày 6/3 tới.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 593.428 căn, trong đó có: 103 dự án dự án hoàn thành với quy mô 66.755 căn; 137 dự án dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 114.618 căn; 415 dự án dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 412.055 căn.

Riêng trong năm 2024, cả nước có 28 dự án với quy mô 20.284 căn đã hoàn thành (tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn); 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng (tăng khoảng 13% so với năm 2023, tương đương khoảng 3.000 căn); số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn (tăng khoảng 101% so với năm 2023).

Như vậy, với số lượng căn hộ đã được khởi công và hoàn thành đến nay đã đạt khoảng 42,38% mục tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ đến năm 2025.

Riêng tại Hà Nội, nơi có nhu cầu nhà ở xã hội lớn từ đầu năm đến nay khởi công 3 dự án với gần 2.000 căn hộ. Các dự này này được mở bán ngay trong quý III, IV năm nay.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội, cụ thể như: Bắc Ninh (16 dự án, 10.686 căn), Hải Phòng (9 dự án, 15.054 căn), Đồng Nai (8 dự án, 9.047 căn), Thanh Hóa (10 dự án, 8.748 căn), Bắc Giang (5 dự án, 7.556 căn), Bình Thuận (3 dự án, 7.259 căn), Bình Định (7 dự án, 4.919 căn).

Tiến độ gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Chị Thiên Hương (32 tuổi, dân văn phòng đang thuê trọ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi đang thuê 1 căn hộ chung cư mini 6,5 triệu đồng/tháng, chưa bài gồm tiền điện, nước. Vợ chồng tôi cưới được 5 năm và rất mong mỏi có một căn hộ riêng. 2 năm nay tôi tìm hiểu nhà ở xã hội nhưng rất ít dự án. Đầu năm nay, tôi thấy nhiều thông tin về dự án khởi công nên rất vui khi. Hiện tôi đã làm sẵn hồ sơ theo hướng dẫn. Ngày nào tôi cũng theo dõi thông tin trên các diễn đàn, Sở Xây dựng để khi nào có thông tin mở bán tôi nộp hồ sơ ngay".

Còn anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: "Tôi chưa bao giờ nghĩ giá nhà chung cư ở Hà Nội lại cao như hiện nay trong khi thu nhập của gia đình giảm. Khi thấy thông tin có dự án nhà ở xã hội công bố bán trong năm nay chỉ từ 18-25 triệu đồng/m2 tôi rất vui vì đây là cơ hội cho gia đình trẻ như chúng tôi sở hữu nhà Hà Nội".

Theo báo cáo, các địa phương tính đến thời điểm hiện tại đã có 37/63 UBND tỉnh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia Chương trình với tổng số là 90 dự án, tổng số tiền giải ngân theo Chương trình 120.000 tỷ đồng (hiện nay là 145.000 tỷ đồng) là 2.845 tỷ đồng gồm: 2.580 đồng cho chủ đầu tư tại 20 dự án; 265 tỷ đồng cho người mua nhà tại 15 dự án.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân, Bộ Xây dựng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các ngân hàng tham gia Chương trình tín dụng cho vay ưu đãi 145.000 tỷ đồng đẩy mạnh việc cho vay, giải ngân nhanh chóng để hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thành dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân.

Ngân hàng Nhà nước rà soát, tiếp tục mở rộng chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo chính sách về nhà ở xã hội.

TS Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - cho rằng, khó khăn lớn nhất với phát triển nhà ở xã hội hiện nay là thiếu nguồn cung. Giờ Thủ tướng đã giao chỉ tiêu rồi thì địa phương phải có trách nhiệm hơn, đây sẽ là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

"Về vốn, gói tín dụng 145.000 tỷ đồng đã có 6 ngân hàng tham gia. Đến nay gói tín dụng này giải ngân rất thấp, có tiền không cho vay được vì không có dự án đủ điều kiện bán nhà để cho vay. Để tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong những năm tới, trước hết chính quyền các địa phương cần hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp có được quỹ đất để xây nhà. Có nhà để bán thì ngân hàng mới cho vay được", ông Hùng nhấn mạnh.

Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội? Về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Luật Nhà ở năm 2023 đã mở rộng từ 10 nhóm lên 12 nhóm, được quy định cụ thể tại Điều 76. Cụ thể: 1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn. 3. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. 4. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. 5. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 6. Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp. 7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác. 8. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. 9. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật này. 10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. 11. Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập. 12. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp. Phan Thiên