Bình Dương cấp tốc tuyển giáo viên, xây thêm trường vì học sinh tăng ‘khủng’

Ngày 10/7, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Bình Dương cho biết, năm học 2023 - 2024 tổng số học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh dự kiến khoảng 548.093 em, tăng thêm gần 38.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023, trong đó khối công lập tăng 23.273 học sinh và khối ngoài công lập tăng 13.959 học sinh.

Tuy nhiên, tổng số công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh Bình Dương hiện có là 19.878 người (không bao gồm số liệu ngoài công lập và khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện). Trong đó, giáo viên là 14.883 người và cán bộ quản lý là 1.048 người.

Theo quy chuẩn về tỷ lệ giáo viên và học sinh, năm học 2023 - 2024, Bình Dương thiếu 3.241 giáo viên (trong đó thiếu 528 giáo viên mầm non, 1.012 giáo viên tiểu học, 1.550 giáo viên THCS, 151 giáo viên THPT) và 544 viên chức khác.

Trong khi đó toàn tỉnh Bình Dương có 732 trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Để đáp ứng nhu cầu của học sinh cho năm học mới, Bình Dương đang tăng tốc xây dựng để hoàn thiện, đưa vào sử dụng 19 công trình trường công lập với tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng.

Năm học 2023 – 2024, Bình Dương chưa tăng học phí. Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên vùng thành thị 300.000 đồng/học sinh/tháng (cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT); vùng nông thôn 100.000 đồng/học sinh/tháng (cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT).