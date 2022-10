Thiếu giáo viên vẫn tinh giản biên chế: Ðịa phương xin cơ chế đặc thù

Có trường, hiệu trưởng và hiệu phó phải phụ trách mỗi người 1 lớp mới có thể đảm bảo việc dạy học. Nhiều lãnh đạo địa phương đau đầu tìm giải pháp, có nơi kiến nghị Trung ương cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù.

Chưa kịp ăn trưa đã phải đi 10km lên lớp buổi chiều

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, song năm học 2022-2023, Gia Lai vẫn thiếu 3.016 giáo viên (1.231 giáo viên mầm non, 817 giáo viên tiểu học, 660 giáo viên THCS, 308 giáo viên THPT và 1.512 nhân viên). Tại Trường Tiểu học Lê Lai (xã Chư Á, TP Pleiku) có 641 học sinh (21 lớp) nhưng chỉ có 15 giáo viên dạy các môn văn hóa, đang thiếu 6 giáo viên.

“Đầu năm học, nhà trường đã triển khai các giải pháp nhằm tránh xảy ra tình trạng có trường, lớp nhưng không có giáo viên. Trường có 1 giáo viên phải dạy hai lớp 1. Hiệu trưởng và hiệu phó phải phụ trách mỗi người 1 lớp mới có thể đảm bảo việc dạy học. Vì thiếu giáo viên nên nhà trường vẫn còn 2 lớp 1 chưa thể tổ chức dạy 2 buổi/ngày mà chỉ có thể tăng số tiết/buổi”, ông Lê Minh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lai, thông tin.

Cô Vương Thị Xuân Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lai, chia sẻ: “Tôi được phân công chủ nhiệm, giảng dạy tại điểm trường trung tâm và điểm trường làng Wâu. Sau 5 tiết buổi sáng, tôi trở về nhà và hầu như không được nghỉ ngơi, có hôm chẳng kịp ăn cơm trưa đã phải di chuyển vào điểm trường lẻ cách nhà khoảng 10km để lên lớp buổi chiều. Nhiều ngày tôi phải đi từ sáng sớm vì phải đến tận nhà vận động, chở học sinh ra lớp”.

Tỉnh Đắk Nông cũng đang thiếu gần 1.000 giáo viên trong năm học 2022-2023 khiến công tác dạy và học ở nhiều địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa đang rất khó khăn. Nhiều nơi không thể tuyển sinh đối với học sinh từ 3-5 tuổi vì không có giáo viên đứng lớp.

Một trong những địa phương thiếu giáo viên nhất tỉnh này là huyện Đắk G’long. Ông Đoàn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho hay, năm học 2022-2023, địa phương thiếu 108 giáo viên. Những trường thiếu nhiều nhất là Trường THCS Đắk R’măng, Trường THCS Hoàng Văn Thụ và Trường Tiểu học La Văn Cầu.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, UBND huyện Đắk G’long (Đắk Nông) linh động bố trí dạy thêm giờ, hợp đồng với giáo viên ngoài biên chế. Vì không có giáo viên, địa phương này chưa huy động hết số trẻ trong độ tuổi đến trường. Hiện Đắk G’long có gần 1.400 trẻ từ 3-5 tuổi chưa đến trường.

Dù thiếu giáo viên nhưng hằng năm, huyện Đắk G’long phải thực hiện tinh giản biên chế 10%. “Mấy năm qua, địa phương đã tinh giản hơn 20 biên chế giáo viên theo quy định. Yêu cầu tinh giản biên chế áp theo định mức như vậy không phù hợp, nhất là những khu vực đang thiếu giáo viên như huyện Đắk G’long. Theo tôi, việc tinh giản phải rà soát, giảm ở khu vực thừa cục bộ, chứ không nên cào bằng”, ông Phương nói.

Huyện Đắk G’long đang thông báo tuyển dụng giáo viên. Tuy nhiên, theo ông Phương, khả năng tuyển đủ chỉ tiêu được giao rất khó bởi nguồn giáo viên ít, Đắk G’long là vùng sâu vùng xa, ít người muốn về.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, cho hay, năm học này, toàn tỉnh thiếu 980 giáo viên. Vừa qua, tỉnh được bổ sung 115 biên chế và đang làm thủ tục trình hội đồng để sớm phân bổ biên chế về các địa phương. Như vậy, toàn tỉnh đang thiếu hơn 700 giáo viên.

Bắc Giang thiếu hơn 2.600 giáo viên

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, hiện tỉnh Bắc Giang thiếu hơn 2.600 giáo viên, trong đó thiếu 1.800 giáo viên mầm non và hơn 800 giáo viên tiểu học. Bậc THCS và THPT tỉnh Bắc Giang đủ giáo viên. Nguyên nhân thiếu giáo viên là do số lượng trẻ mầm non và học sinh tiểu học tăng, trong khi đến năm 2026, ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang phải giảm 10% biên chế so với năm 2021. Ðể giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, tỉnh Bắc Giang tuyển thêm giáo viên trong số lượng chỉ tiêu được giao, đồng thời tiếp tục hợp đồng với giáo viên. Tỉnh cũng mở rộng tuyển giáo viên tỉnh ngoài. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đề xuất Trung ương giao số lượng biên chế ngành giáo dục riêng, không nên giảm biên chế cơ học.

