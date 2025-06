Bình Định An Viên - Nơi tri ân cuộc sống

TP - Tọa lạc tại vùng đất được bao bọc bốn mặt là đồi núi với các dòng chảy từ suối tự nhiên đổ về hồ trung tâm tạo địa thế "lưng tựa sơn, mặt hướng thủy" đã hình thành một Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên.

Nơi đây có tổng diện tích gần 60ha, do Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát làm chủ đầu tư xây dựng tại khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Các sản phẩm mà Bình Định An Viên mang đến cho quý khách hàng rất đa dạng để lựa chọn các loại mộ đơn, mộ đôi. Ngoài ra, nếu có nhu cầu diện tích lớn để quy tập phần mộ gia đình, quý khách cũng có thể lựa chọn loại mộ gia tộc với các kích thước tiêu chuẩn như 30 m², 50 m², 100 m²…

Ngoài ra, trong khuôn viên Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên còn có Trung tâm hỏa táng Bình Định An Viên. Trong đó, khu vực nhà hỏa táng được trang bị 2 lò đốt hiện đại cùng công nghệ tiên tiến được nhập khẩu từ Hoa Kỳ.