Bình chọn để đóng góp cây xanh, trồng mái ấm cho muôn loài

Mỗi cá nhân bình chọn cho cuộc thi “Dirt For Green Kids Challenge 2022” sẽ đóng góp 1 cây xanh để trồng tại các cánh rừng trên toàn quốc.

Cuộc thi “Dirt for Green Kids Challenge 2022” do OMO phối hợp cùng các đơn vị đối tác TOMATO Children’s Home và Design for Change Việt Nam (DFC) tổ chức. Sau 1 tháng sơ tuyển trên phạm vi toàn quốc, cuộc thi ghi nhận được 150 nhà kiến tạo nhí đóng góp gần 40 dự án sáng tạo khuyến khích cộng đồng bảo vệ môi trường, chung tay trồng cây xây mái ấm cho muôn loài.

Cuộc thi đang trong quá trình diễn ra vòng Bán kết và bình chọn đến hết ngày 17/08/2022. Tiếp đó, từ ngày 18/08 tới ngày 20/08/2022, 6 đội xuất sắc có các ý tưởng sáng tạo sẽ được đào tạo và tiếp tục cạnh tranh trong vòng đấu cuối cùng. Những Nhà Kiến Tạo Thế Hệ Xanh chiến thắng trong vòng Chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 21/08/2022, sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Trẻ em Thế Giới 2022 tại Malaysia vào tháng 11/2022.

Không dừng lại ở việc tìm ra các Nhà Kiến Tạo Thế Hệ Xanh đóng góp các ý tưởng ảnh hưởng tích cực tới môi trường, nhãn hàng OMO cũng sẽ đồng hành cùng đội thi nhận được nhiều lượt bình chọn nhất, trực tiếp “lấm bẩn” trồng và trao tặng cây giống đặc hữu cho Vườn Quốc Gia Vũ Quang (Hà Tĩnh). Số lượng cây thực tế sẽ được quy đổi từ số lượt bình chọn và ủng hộ cho cuộc thi. Mỗi cá nhân tham gia bình chọn cho ý tưởng của các đội thi sẽ trở thành một thành viên của Thế Hệ Xanh Việt Nam, đóng góp một cây xanh để OMO cùng các bạn trẻ vun trồng tại các cánh rừng quốc gia và rừng phòng hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Cuộc thi “Dirt For Green Kids Challenge 2022” nằm trong dự án “Trồng Mái Ấm Cho Muôn Loài”, nối tiếp hành trình “Lấm Bẩn Vì Màn Chắn Xanh Việt Nam” của nhãn hàng OMO và Unilever Việt Nam. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm hiện thực hóa mục tiêu của OMO là trồng 1 triệu cây trong giai đoạn từ 2021-2025, với sự hợp tác chiến lược “Vì Một Việt Nam Xanh” của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Đại diện nhãn hàng OMO, Ông Bùi Cảnh Thái - Chủ Nhiệm chương trình Lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam - chia sẻ: “Khởi xướng chương trình “Trồng mái ấm cho muôn loài”, nhãn hàng không đơn thuần lan tỏa thông điệp ý nghĩa mà thực sự mong mỏi từng cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, có những hoạt động thực tiễn cùng nhau, bắt tay trồng thêm nhiều mầm cây phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo ra mái ấm cho muôn loài động, thực vật và cả chính con người chúng ta.”