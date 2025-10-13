Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Biệt thự ba tầng đưa cây xanh dẫn lối vào nhà

Thúy Hiền
TPO - Hiện trạng của The Inner Calm Villa là một căn biệt thự song lập ba tầng điển hình dạng xẻ khe, có sân trước và sân sau, mới chỉ bàn giao thô, chưa có trục thang bộ và đã có phần xuống cấp. Để hiện thực hóa ý tưởng về một không gian có khả năng điều tiết cảm xúc và mang lại năng lượng tích cực cho gia chủ, từ khóa "thoáng” được KTS lựa chọn làm trọng tâm thiết kế.

a0206777-enhanced-nr-2.png

Căn biệt thự tại Hải Phòng này có diện tích xây dựng mỗi tầng sẽ có khoảng 120m2. Nhờ lưới cột kết cấu cho công trình có khẩu độ tương đối rộng nên đơn vị thi công khá thuận lợi để thay đổi không gian chức năng theo ý đồ thiết kế. Sau khi đập bỏ các diện tường tiếp giáp với lối đi, khắc phục các điểm nứt bề mặt, gia cố kết cấu vượt nhịp ở khu vực cầu thang, không gian có tính tuần hoàn về ánh sáng, không khí và tiệm cận với thiên nhiên đã dần được định hình.

a0206813-enhanced-nr.png

Công trình tự “thở” đúng nghĩa nhờ lối giao thông được thiết kế để tạo nên vòng luân chuyển không khí liên tục theo cả trục ngang và trục đứng. Khi kết hợp cùng khe sáng, hồ nước và các khoảng đệm thực vật, căn biệt thự có thể tự vận hành để đem tới những trải nghiệm tốt nhất cho sinh hoạt của gia chủ mà không cần quá phụ thuộc vào các nguồn năng lượng cưỡng bức như hệ thống điều hòa, chiếu sáng.

a0206852-enhanced-nr.png
a0206894-enhanced-nr.png
a0206936-enhanced-nr.png
a0206942-enhanced-nr.png
a0207149-enhanced-nr.png
a0206987-enhanced-nr.png
a0206996-enhanced-nr.png

Tầng một là dòng chảy liên tục bao gồm sảnh, phòng khách, khu đa năng nâng sàn và thang xoắn song song với khu vực bàn ăn, đi qua các khu vườn khô dẫn đến không gian bếp rộng rãi có lối mở ra vườn sau. Từ đây gia chủ có thể tiếp tục vòng qua vườn hông bên ngoài, men theo hồ cá tới sân trước để quay trở lại cửa chính vào nhà.

a0206963-enhanced-nr.png
a0206981-enhanced-nr.png
a0206639-enhanced-nr.png
a0206576-enhanced-nr.png

Chuyển tiếp khối chung ở tầng một sang khối riêng gồm các phòng ngủ, phòng làm việc và vệ sinh ở tầng hai và ba là trục thang bộ qua khoảng thông tầng. Nhờ trục thang và các ô cửa được sắp xếp hợp lý, công trình luôn duy trì được trạng thái “thở” đều đặn, mát mẻ và thông suốt.

a0206576-enhanced-nr.png
a0206516-enhanced-nr.png
a0206594-enhanced-nr.png
a0206489-enhanced-nr.png
a0206462-enhanced-nr.png
a0206417-enhanced-nr.png
a0206354-enhanced-nr.png
a0206345-enhanced-nr.png
a0206180-enhanced-nr.png
a0206276-enhanced-nr.png
a0206102-enhanced-nr.png
a0206087-enhanced-nr.png

Ở một góc độ khác, KTS chủ trì cũng chia sẻ về ý tưởng về một khu vườn trải dài như một dải không gian xanh có thể được nhìn thấy từ mọi góc của dự án. Không chỉ xuất phát từ cấu trúc sẵn có của biệt thự mà còn dựa trên ý niệm về “một cuộc đi bộ nhận thức” dành cho chủ nhà. KTS muốn thông qua lối giao thông và các khu vườn được sắp đặt, đưa hành trình thở chậm và kết nối sâu với gia đình diễn ra song song với hành trình trở về nhà của gia chủ.

a0206729-enhanced-nr.png
a0206741-enhanced-nr-2.png
a0207014-enhanced-nr-2.png
Thúy Hiền
Mộc Xinh Design
#biệt thự 3 tầng #The Inner Calm Villa #thiết kế biệt thự #cây xanh #không gian thoáng

