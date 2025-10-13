Biệt thự ba tầng đưa cây xanh dẫn lối vào nhà

TPO - Hiện trạng của The Inner Calm Villa là một căn biệt thự song lập ba tầng điển hình dạng xẻ khe, có sân trước và sân sau, mới chỉ bàn giao thô, chưa có trục thang bộ và đã có phần xuống cấp. Để hiện thực hóa ý tưởng về một không gian có khả năng điều tiết cảm xúc và mang lại năng lượng tích cực cho gia chủ, từ khóa "thoáng” được KTS lựa chọn làm trọng tâm thiết kế.

Căn biệt thự tại Hải Phòng này có diện tích xây dựng mỗi tầng sẽ có khoảng 120m2. Nhờ lưới cột kết cấu cho công trình có khẩu độ tương đối rộng nên đơn vị thi công khá thuận lợi để thay đổi không gian chức năng theo ý đồ thiết kế. Sau khi đập bỏ các diện tường tiếp giáp với lối đi, khắc phục các điểm nứt bề mặt, gia cố kết cấu vượt nhịp ở khu vực cầu thang, không gian có tính tuần hoàn về ánh sáng, không khí và tiệm cận với thiên nhiên đã dần được định hình.

Công trình tự “thở” đúng nghĩa nhờ lối giao thông được thiết kế để tạo nên vòng luân chuyển không khí liên tục theo cả trục ngang và trục đứng. Khi kết hợp cùng khe sáng, hồ nước và các khoảng đệm thực vật, căn biệt thự có thể tự vận hành để đem tới những trải nghiệm tốt nhất cho sinh hoạt của gia chủ mà không cần quá phụ thuộc vào các nguồn năng lượng cưỡng bức như hệ thống điều hòa, chiếu sáng.

Tầng một là dòng chảy liên tục bao gồm sảnh, phòng khách, khu đa năng nâng sàn và thang xoắn song song với khu vực bàn ăn, đi qua các khu vườn khô dẫn đến không gian bếp rộng rãi có lối mở ra vườn sau. Từ đây gia chủ có thể tiếp tục vòng qua vườn hông bên ngoài, men theo hồ cá tới sân trước để quay trở lại cửa chính vào nhà.

Chuyển tiếp khối chung ở tầng một sang khối riêng gồm các phòng ngủ, phòng làm việc và vệ sinh ở tầng hai và ba là trục thang bộ qua khoảng thông tầng. Nhờ trục thang và các ô cửa được sắp xếp hợp lý, công trình luôn duy trì được trạng thái “thở” đều đặn, mát mẻ và thông suốt.

Ở một góc độ khác, KTS chủ trì cũng chia sẻ về ý tưởng về một khu vườn trải dài như một dải không gian xanh có thể được nhìn thấy từ mọi góc của dự án. Không chỉ xuất phát từ cấu trúc sẵn có của biệt thự mà còn dựa trên ý niệm về “một cuộc đi bộ nhận thức” dành cho chủ nhà. KTS muốn thông qua lối giao thông và các khu vườn được sắp đặt, đưa hành trình thở chậm và kết nối sâu với gia đình diễn ra song song với hành trình trở về nhà của gia chủ.