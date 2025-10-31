Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Biệt thự 117m2 thiết kế thông minh ưu tiên không gian cho trẻ nhỏ

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công trình giữa đô thị nổi bật như một ốc đảo xanh mát, nơi gia đình trẻ tìm về sau những giờ làm việc căng thẳng.

Với diện tích 117m² và kinh phí hạn chế, ngôi nhà được thiết kế thông minh, ưu tiên không gian cho trẻ nhỏ và các khu vực thư giãn.

fb-img-1761364305873.jpg
fb-img-1761364308035.jpg

Mặt tiền được thiết kế khá ấn tượng với màu trắng và đan xen các khu vực cây xanh.

fb-img-1761364310250.jpg
fb-img-1761364312490.jpg

Bên trong ấn tượng với khoảng sân trong dạng xẻ khe là nơi trồng cây xanh, uống trà thư giãn và sân chơi ngoài trời của trẻ em.

fb-img-1761364314936.jpg
fb-img-1761364337958.jpg

Phòng khách được thu hẹp, một số phòng ngủ được giảm bớt, và giường tầng được thiết kế cho hai bé, tạo ra không gian dư thừa để trồng cây xanh, xây hồ bơi và nhà trên cây cho các em vui chơi.

fb-img-1761364327200.jpg
fb-img-1761364319824.jpg
fb-img-1761364317388.jpg
fb-img-1761364335485.jpg
fb-img-1761364340277.jpg

Nhờ vậy, công trình không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian sống lý tưởng, hòa quyện giữa thiên nhiên và cuộc sống hiện đại.

Thúy Hiền
Story Architecture
#biệt thự 117m2 #thiết kế thông minh #không gian xanh #nhà cho trẻ nhỏ #kiến trúc hiện đại

