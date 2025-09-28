Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Biển người đổ về thành cổ Sơn Tây dự lễ rước đèn Trung thu khổng lồ

Đức Nguyễn Đức Nguyễn

TPO - Tối 27/9, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (Hà Nội) rực rỡ và náo nhiệt khi người dân cùng du khách nô nức tham gia lễ rước đèn Trung thu khổng lồ, hòa mình trong không khí tưng bừng của đêm hội trăng rằm.

Video: Thành cổ Sơn Tây rực sáng trước rằm Trung thu.
tp-trungthu-31.jpg
Tối 27/9, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (Hà Nội) ngập tràn không khí lễ hội, khi hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về chiêm ngưỡng lễ rước đèn Trung thu khổng lồ.
tp-trungthu-19.jpg
Hoạt động trên thuộc chương trình “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” do UBND phường Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức, diễn ra từ ngày 13/9 đến 4/10/2025, với nhiều sự kiện sôi động như múa lân, sư, rồng và hội thi mô hình đèn Trung thu.
tp-trungthu-29.jpg
Đại diện Ban tổ chức cho biết, đây là đêm thứ ba lễ rước đèn Trung thu khổng lồ được tổ chức, quy tụ 19 mô hình tham gia. Những tác phẩm này tái hiện sinh động hình ảnh quê hương, các nhân vật cổ tích, truyền thuyết và biểu tượng lịch sử như phượng hoàng, cá chép hóa rồng, mục đồng cưỡi trâu, thỏ ngọc, rùa vàng… Mỗi mô hình không chỉ phô diễn sự khéo léo, sáng tạo của người dân, mà còn truyền tải thông điệp về việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân gian.
tp-trungthu-23.jpg
Các mô hình đèn khổng lồ rước một vòng quanh phố đi bộ tại Thành cổ Sơn Tây.
tp-trungthu-7.jpg
tp-trungthu-21.jpg
Mô hình đèn lồng hình gà mía - loài gà bản địa nổi tiếng của Sơn Tây, từng được xem là sản vật tiến vua.
tp-trungthu-35.jpg
Mô hình ‘Cá chép hóa rồng’ do tổ dân phố Phú Nhi 3 thiết kế.
tp-trungthu-5.jpg
Đèn lồng ‘Rùa vàng’ có khả năng phun nước là một trong những mô hình nổi bật, thu hút đông đảo du khách chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
tp-trungthu-24.jpg
Ngoài các hình tượng cổ tích, người dân còn khéo léo đưa vào mô hình đèn lồng những biểu tượng quen thuộc của Thủ đô, tiêu biểu là Cột cờ Hà Nội.
tp-trungthu-33.jpg
Được biết, những chiếc đèn lồng khổng lồ được làm từ nan tre và giấy bồi, chế tác công phu.... có giá trị ước tính hàng chục triệu đồng.
tp-trungthu-8.jpg
tp-trungthu-12.jpg
Người dân thích thú khi được chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng trung thu khổng lồ.
tp-trungthu-2.jpg
“Tôi đưa con tới đây để trải nghiệm không khí Trung thu”, chị Huyền Đan (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết.
tp-trungthu-13.jpg
tp-trungthu-14.jpg
Chị Tereza (Cộng hòa Séc) chia sẻ: "Chuyến đi này là lời gợi ý từ bạn bè, và cả nhà đã có trải nghiệm thú vị trong không khí lễ hội truyền thống của Việt Nam".
tp-trungthu-15.jpg
Không khí Trung thu rộn ràng tại phố đi bộ tại Thành cổ Sơn Tây.
tp-trungthu-36.jpg
Dự kiến trong đêm 4/10 (tức 13/8 Âm lịch), toàn bộ 57 mô hình đèn Trung thu khổng lồ sẽ đồng loạt diễu hành rực rỡ quanh không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây. Cùng thời điểm, chương trình nghệ thuật “Đêm hội Trăng rằm - Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” cũng sẽ được tổ chức, mang đến bầu không khí lễ hội lung linh, đậm sắc màu truyền thống.
