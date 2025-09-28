Biển người đổ về thành cổ Sơn Tây dự lễ rước đèn Trung thu khổng lồ

TPO - Tối 27/9, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (Hà Nội) rực rỡ và náo nhiệt khi người dân cùng du khách nô nức tham gia lễ rước đèn Trung thu khổng lồ, hòa mình trong không khí tưng bừng của đêm hội trăng rằm.