Biển người đổ về thành cổ Sơn Tây dự lễ rước đèn Trung thu khổng lồ

TPO - Tối 27/9, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (Hà Nội) rực rỡ và náo nhiệt khi người dân cùng du khách nô nức tham gia lễ rước đèn Trung thu khổng lồ, hòa mình trong không khí tưng bừng của đêm hội trăng rằm.
Mô hình đèn lồng hình gà mía - loài gà bản địa nổi tiếng của Sơn Tây, từng được xem là sản vật tiến vua.
Người dân thích thú khi được chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng trung thu khổng lồ.
Chị Tereza (Cộng hòa Séc) chia sẻ: "Chuyến đi này là lời gợi ý từ bạn bè, và cả nhà đã có trải nghiệm thú vị trong không khí lễ hội truyền thống của Việt Nam".