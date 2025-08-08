Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới

TPO - Sáng sớm nay (8/8), vùng thấp hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên do gặp điều kiện không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão và gần như không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Vào 4 giờ sáng nay (8/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Do gặp điều kiện không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới chủ yếu hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông sau đó suy yếu và tan dần.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10- 15km/h. Đến 4 giờ sáng 9/8, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía đông bắc, vẫn giữ cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày và đêm 9/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây bắc, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Đến 4h sáng 10/8, vùng áp thấp hoạt động trên khu vực tây bắc của Bắc Biển Đông với cường độ dưới cấp 6.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông sáng sớm nay (8/8).

Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi xa Philippines cũng có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, dự báo có thể mạnh lên thành bão và có xác suất đi vào Biển Đông trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong tháng 8, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trước đó, trong tháng 7, Biển Đông có tới 3 cơn bão hoạt động gồm bão số 2, bão số 3 và số 4. Trong đó, cơn bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá - Nghệ An, gây ra mưa lũ kỷ lục trong tháng 7 tại Nghệ An.

Dự báo cao điểm của mùa bão năm nay sẽ tập trung trong các tháng 9-11 với khoảng 6-7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cần đề phòng các cơn bão mạnh, trái quy luật, diễn biến phức tạp, khó lường.