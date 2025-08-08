Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng sớm nay (8/8), vùng thấp hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên do gặp điều kiện không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão và gần như không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Vào 4 giờ sáng nay (8/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Do gặp điều kiện không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới chủ yếu hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông sau đó suy yếu và tan dần.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10- 15km/h. Đến 4 giờ sáng 9/8, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía đông bắc, vẫn giữ cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày và đêm 9/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây bắc, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Đến 4h sáng 10/8, vùng áp thấp hoạt động trên khu vực tây bắc của Bắc Biển Đông với cường độ dưới cấp 6.

anh-man-hinh-2025-08-08-luc-060640.png
Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông sáng sớm nay (8/8).

Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi xa Philippines cũng có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, dự báo có thể mạnh lên thành bão và có xác suất đi vào Biển Đông trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong tháng 8, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trước đó, trong tháng 7, Biển Đông có tới 3 cơn bão hoạt động gồm bão số 2, bão số 3 và số 4. Trong đó, cơn bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá - Nghệ An, gây ra mưa lũ kỷ lục trong tháng 7 tại Nghệ An.

Dự báo cao điểm của mùa bão năm nay sẽ tập trung trong các tháng 9-11 với khoảng 6-7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cần đề phòng các cơn bão mạnh, trái quy luật, diễn biến phức tạp, khó lường.

Nguyễn Hoài
#áp thấp nhiệt đới Biển Đông #các cơn bão tháng 8 #dự báo thời tiết Biển Đông #ảnh hưởng của bão đến đất liền #cảnh báo mưa lũ miền Bắc #tình hình bão tại Philippines #di chuyển của áp thấp nhiệt đới #biến đổi khí hậu và bão #các hoạt động khí tượng tháng 8 #ảnh hưởng của bão đến miền Trung

Xem thêm

Cùng chuyên mục