BIDV tiên phong triển khai các giải pháp tài chính, công nghệ cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Ngày 22/6, TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng - Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam.

Tại sự kiện, BIDV cùng đối tác công nghệ là Công ty TNHH Dịch vụ Tin học CEH và Chi cục Hải quan khu vực 12 đã trao cho nhau “Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc hỗ trợ xây dựng giải pháp ứng dụng giám sát hải quan thông minh” nhằm góp phần giải quyết bài toán về tự động hóa các thủ tục thông quan, giám sát hải quan ở Khu thương mại tự do.

Sự kiện này khẳng định quyết tâm của TP. Đà Nẵng về việc hiện thực hóa định hướng của Chính phủ trong kiến tạo động lực phát triển mới cho nền kinh tế quốc gia, với tầm nhìn và khát vọng đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu thời kỳ hội nhập.

Với tinh thần đồng hành với UBND TP. Đà Nẵng triển khai thành công mô hình Khu thương mại tự do, trong khuôn khổ chương trình, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV đã chia sẻ các kế hoạch hành động cụ thể của BIDV. Theo đó, BIDV cam kết huy động tối đa các nguồn lực tài chính, con người, công nghệ để đóng góp cho quá trình phát triển và vận hành thành công Khu thương mại tự do Đà Nẵng, thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực về thu hút đầu tư, công nghệ tài chính và thực hành ESG.

BIDV sẽ phát huy vai trò của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, tích cực phối hợp với chính quyền thành phố trong những lĩnh vực có tác động lớn tới hoạt động của Khu thương mại tự do, bao gồm:

Phát huy vai trò cầu nối giữa các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và chính quyền thành phố, thông qua việc cung cấp sản phẩm tài chính linh hoạt, ưu đãi lãi suất và dịch vụ hỗ trợ đầu tư chuyên biệt; Phối hợp thúc đẩy việc ứng dụng các nền tảng thanh toán số, hệ thống quản lý dòng tiền và các dịch vụ ngân hàng tích hợp, kết nối với hệ thống của các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo tốc độ - tính minh bạch - và tính kết nối toàn cầu trong giao dịch tài chính tại Khu thương mại tự do; (iii) Kết nối và phát triển hệ sinh thái đối tác ESG đa ngành cho Khu thương mại tự do, tạo ra các cơ chế tiếp cận vốn hiệu quả cho doanh nghiệp, triển khai các gói ưu đãi thúc đẩy thực hành ESG, hướng tới phát triển xanh là điểm nhấn hấp dẫn cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

BIDV cũng đã công bố khung chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng với luồng phục vụ chuyên biệt, quy trình thủ tục tinh gọn, các ưu đãi tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn cũng như các chính sách sản phẩm dịch vụ đáp ứng toàn diện nhu cầu sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tại sự kiện, BIDV cùng đối tác công nghệ là Công ty TNHH Dịch vụ Tin học CEH và Chi cục Hải quan khu vực 12 đã trao cho nhau “Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc hỗ trợ xây dựng giải pháp ứng dụng giám sát hải quan thông minh” nhằm góp phần giải quyết bài toán về tự động hóa các thủ tục thông quan, giám sát hải quan tại Khu thương mại tự do. Việc này sẽ hiện thực hóa kỳ vọng của chính quyền thành phố về hình thành hệ sinh thái kinh tế hiện đại, thông minh, có tính cạnh tranh cao trong khu vực.

Trước đó, ngày 23/5/2025, đại diện BIDV và UBND TP. Đà Nẵng ký kết “Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển giải pháp công nghệ tài chính cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng”. Với tinh thần tiên phong, sáng tạo, chủ động, BIDV đang triển khai các chương trình hành động cụ thể, góp phần chung tay xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng năng động, thông minh và bền vững - biểu tượng cho tinh thần hội nhập và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.