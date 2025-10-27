BIDV SCF - giải pháp kiến tạo giá trị chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp

Tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi số mạnh mẽ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã triển khai Hệ thống Tài trợ chuỗi cung ứng (BIDV SCF) - một bước tiến quan trọng để BIDV thực hiện cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo giá trị chuỗi cung ứng, tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.

Khẳng định vị thế trên thị trường về tài trợ chuỗi cung ứng nhờ khả năng cung cấp các giải pháp "may đo" linh hoạt, doanh số tài trợ của BIDV hiện giữ thị phần dẫn đầu về dư nợ SCF với mức tăng trưởng 40% so với năm 2024; đứng đầu thị trường về số lượng chuỗi triển khai với gần 100 chuỗi cung ứng sử dụng dịch vụ thuộc đa dạng các lĩnh vực ô tô, thức ăn chăn nuôi, phân bón - hóa chất, vật liệu xây dựng.

Giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng của BIDV với các sản phẩm phong phú như: tài trợ nhà cung cấp, bao thanh toán bên mua, bao thanh toán bên bán, thấu chi nhà phân phối… đáp ứng nhu cầu tài chính linh hoạt của mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động, rút ngắn chu kỳ thanh toán, đồng thời củng cố tính minh bạch và sức mạnh của toàn chuỗi giá trị.

BIDV SCF là nền tảng số được cung cấp trên trình duyệt web trên các thiết bị có kết nối internet. Hệ thống được triển khai trên Public Cloud với kiến trúc kết nối mở, đảm bảo độ linh hoạt, ổn định, bảo mật cao và sẵn sàng kết nối với các hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP) của khách hàng.

BIDV SCF đem đến những lợi ích vượt trội cho cả doanh nghiệp trung tâm (bên mua) và nhà cung cấp, nhà phân phối (bên bán). Đối với bên mua, hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp quản lý khoản phải thu/phải trả tự động: tải hóa đơn theo lô, xác nhận thanh toán, thiết lập điều kiện tài trợ riêng biệt cho từng chuỗi cung ứng. Với BIDV SCF, mọi thông tin phục vụ chuỗi cung ứng được quản lý tập trung trên một dashboard trực quan, hỗ trợ báo cáo đa chiều, đảm bảo tối ưu nguồn lực cho doanh nghiệp.

Đối với bên bán, BIDV SCF giải quyết triệt để bài toán dòng tiền bị tắc nghẽn do chu kỳ thanh toán dài. Hệ thống tự động quản lý các khoản phải thu, cho phép doanh nghiệp chủ động tải hóa đơn bán hàng lên hệ thống và nhận thông báo ngay khi bên mua xác nhận thanh toán. Điều này không chỉ giúp khơi thông dòng tiền mà còn trao quyền quản lý tài chính chủ động cho doanh nghiệp, củng cố quan hệ đối tác và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.

BIDV SCF là minh chứng cho quyết tâm của BIDV trong chuyển đổi số, cam kết mang lại giải pháp tài chính hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng doanh nghiệp. BIDV luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp đón đầu tương lai chuyển đổi số toàn diện.

Nhân dịp ra mắt nền tảng mới, BIDV dành tặng chữ ký số VNPT e-sign với thời hạn sử dụng miễn phí lên đến 12 tháng cho 80 khách hàng doanh nghiệp đầu tiên đăng ký và kích hoạt tài khoản thành công lên hệ thống BIDV SCF. Đây là công cụ thiết yếu giúp doanh nghiệp hoàn thiện trải nghiệm giao dịch số, đảm bảo tính pháp lý, an toàn và liền mạch khi vận hành trên nền tảng mới.

Để biết thêm thông tin về BIDV SCF và trải nghiệm nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng hàng đầu cũng như tận hưởng ưu đãi hấp dẫn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 19009248 hoặc liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất.