Bịa đặt voi rừng bị điện giật chết, người phụ nữ ở Đồng Nai bị phạt 7,5 triệu đồng

TPO - Lấy hình ảnh voi chết ở nước ngoài, bà V. đăng Facebook kèm thông tin bịa đặt rằng voi ở Đồng Nai chết do điện giật.

Ngày 4/12, Hạt Kiểm lâm khu vực 4 (Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai) cho biết Công an xã Thanh Sơn vừa xử phạt hành chính với mức phạt 7,5 triệu đồng đối với bà V.T.V. (ngụ tại xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Hình ảnh và nội dung do tài khoản "Chị Nấm" cung cấp không đúng sự thật

Trước đó vào ngày 15/11, tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Chị Nấm" đăng tải hình ảnh một con voi lớn nằm chết dưới mặt đất, trên miệng voi có cọc gỗ mắc dây điện, kèm bài viết có nội dung: "Ba ông bồ vào vườn cây ăn trái, phá chòi tạm của dân bị điện giật chết tại Thanh Sơn!!! Thấy tội ghê".

Sau khi đăng tải, chỉ trong thời gian ngắn, thông tin trên đã có rất nhiều người chia sẻ, kèm bình luận gây hoang mang dư luận.

Ngay khi nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm khu vực 4 phối hợp Công an xã Thanh Sơn vào cuộc xác minh và xác định hình ảnh trên là xác voi hoang dã chết trong vườn cây ăn quả xảy ra ở nước ngoài.

Đàn voi rừng tại Đồng Nai

Cơ quan chức năng đã mời chủ tài khoản “Chị Nấm” là bà V.T.V. lên làm việc. Bà V. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và tự nguyện gỡ bài viết.

Công an xã Thanh Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt bà V.T.V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Bà V. cũng đã chấp hành quyết định xử phạt.

Tỉnh Đồng Nai có quần thể voi hoang dã lớn thứ hai cả nước với khoảng 25 - 27 cá thể, được phân bố tại 3 khu vực rừng thuộc: Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên và Công ty TNHH MTV Lâm trường La Ngà.

Thực hiện dự án khẩn cấp bảo tồn voi giai đoạn 2014 - 2020, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng 75 km hàng rào điện để ngăn đàn voi từ rừng ra khu vực dân cư, tránh xung đột giữa người và voi. Công tác bảo tồn thực hiện tốt nên số lượng cá thể voi tại Đồng Nai tăng trong những năm qua. Trong cơ cấu đàn có voi bố, voi mẹ và con.