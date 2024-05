Bị vợ đánh chửi, người chồng dùng dao đâm lại rồi tự sát bất thành

TPO - Thấy chồng đập bể cửa kính, người vợ liền chửi, tát 2 cái vào má. Người chồng nổi cơn giận, dùng dao đâm vợ rồi tự sát.

Ngày 8/5, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đỗ Đăng Thu (60 tuổi, trú xã Ea Phê, huyện Krông Pắc), để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khuya 9/2, ông Thu đi uống rượu về nhà thấy cửa để lên lầu 2 bị khoá. Cùng lúc này, bà N.T.T.T. (52 tuổi, vợ Thu) đang qua nhà người thân, nghe tin chồng về, chợt nhớ đã khoá cửa lên lầu nên chạy về mở. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, ông Thu đã dùng búa đập vỡ cửa kính. Bà T. về thấy thế nổi cơn tức giận, chửi, tát 2 cái vào má chồng.

Bị vợ chửi, sỉ nhục, ông Thu vào bếp lấy một con dao nhọn đâm vợ và lấy một con dao khác tự đâm vào ngực tự sát.

Sự việc sau đó được người thân phát hiện, đưa vợ chồng ông Thu đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, bà T. bị đâm thấu ngực trái, thủng màng ngoài tim, thủng thuỳ trên phổi trái, tỷ lệ thương tật 21%.

Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Krông Pắc để điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Thu.