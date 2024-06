'Bỉ vỏ' của Nguyên Hồng được chuyển thể thành nhạc kịch

TPO - Tại Hội nghị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng nay (20/6), Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm ứng dụng Công nghệ cao, Bộ Công an cho biết một số quốc gia trên thế giới đã phát hiện thí sinh sử dụng AI để gian lận thi.