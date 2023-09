Bị truy tố vì cưa, mang khúc cây ra khỏi vườn nhận khoán

TPO - Người đàn ông cho rằng không phạm tội vì cây muồng thuộc sở hữu của mình. Tuy nhiên, cây muồng này lại nằm trên lô đất của công ty giao nhận khoán.

Ngày 14/9, VKSND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ cho TAND cùng cấp xét xử bị can Trần Văn Tiến (SN 1969, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (đoạn qua huyện Cư Kuin), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cùng Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Cư Kuin đã trả hơn 12,6 triệu đồng tiền bồi thường 4 cây muồng trên bờ lô cho Cty TNHH MTV Cà phê Việt Đức.

Ngày 21/10/2022, Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Cư Kuin dẫn đơn vị giải tỏa mặt bằng đến cắt 4 cây muồng thì ông Tiến (hộ nhận giao khoán lô cà phê số 21 với công ty trên) cho rằng, 4 cây muồng trên đang tranh chấp nên không cho cắt hạ.

Sau khi đơn vị giải tỏa rời đi, khoảng 15h cùng ngày, ông Tiến về nhà lấy máy cưa cắt hạ 1 trong 4 cây muồng nói trên và cưa thành 3 khúc. Đến sáng 22/10/2022, ông Tiến thuê xe cày chuyển 1 khúc gỗ muồng ra xưởng cưa ở xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) xẻ thành 3 tấm gỗ. Ngay sau đó, vụ việc đã được báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng công an phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Cư Kuin ghi nhận hiện trường và tiến hành lập biên bản tạm giữ 3 tấm gỗ muồng tại xưởng cưa nói trên.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, 3 tấm gỗ có khối lượng 1,258m3 gỗ tròn, thuộc gỗ muồng đen, trị giá hơn 2,6 triệu đồng.

Quá trình điều tra, truy tố, bị can Trần Văn Tiến đã khai nhận hành vi cắt, xẻ cây gỗ muồng. Tuy nhiên, bị can cho rằng, mình không phạm tội trộm cắp tài sản vì cây muồng này là thuộc sở hữu của bị can. Thế nhưng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án thì việc bị can cho rằng không phạm tội là không có căn cứ để chấp nhận.