Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: 'Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề'

TPO - Được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Lưu Quang khẳng định đó là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Trung ương, Đảng bộ và Nhân dân thành phố.

Sáng 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi nhận quyết định, ông Trần Lưu Quang bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Trung ương, trước Đảng bộ và nhân dân TPHCM.

“Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, thực hiện đúng phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội, đặc biệt là phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo” - ông Trần Lưu Quang cam kết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ cảm ơn và lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo quý báu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.

“Chúng tôi xem đây là những định hướng quan trọng, là hành trang có giá trị cùng với Nghị quyết Đại hội để cả hệ thống chính trị thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi trên con đường đi tới” - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cam kết đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể, tích cực tham gia, đóng góp hiệu quả vào chương trình, nội dung của Đại hội.

“Chúng tôi sẽ cân nhắc lựa chọn những đồng chí xứng đáng để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung và kết quả Đại hội, học hỏi những kinh nghiệm hay để khi trở về cùng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng” - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Lưu Quang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương cũng như sự động viên, góp ý của các lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý để ý Đảng, lòng Dân hội tụ, giúp chúng tôi có thêm động lực vững bước đi lên, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đã tin tưởng giao cho” - ông Trần Lưu Quang nêu rõ.

Kỳ Đại hội đánh dấu bước ngoặt lịch sử

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá đây là kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TPHCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành Vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển - sáng tạo lớn nhất cả nước và tầm khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại phiên khai mạc Đại hội sáng 14/10.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, việc sáp nhập là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, để TPHCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu: “Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước - TPHCM phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập”.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng đến 546 đại biểu chính thức đại diện cho trí tuệ, tình cảm, nguyện vọng, tâm huyết của hơn 366.000 đảng viên toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, với trách nhiệm trước Nhân dân và tương lai của Thành phố, với khát vọng vươn lên tầm cao mới của thời đại Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển hàng đầu Đông Nam Á, xứng đáng là thành phố Anh hùng, thành phố của lòng nhân ái, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới" (Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang)

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin thêm: Đại hội lần này có 2 nhiệm vụ quan trọng: Một là kiểm điểm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của Ban Chấp hành đương nhiệm, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giai đoạn 2025- 2030 và các nhiệm kỳ tiếp sau, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hai là thảo luận đóng góp một cách tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị.

Các đại biểu theo dõi cầu truyền hình trực tiếp để lắng nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân thành phố từ các cơ sở đảng trên địa bàn.

Theo ông Trần Lưu Quang, trong nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD. Quy mô kinh tế chiếm trên 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia; số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước…

Theo ông Quang, bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020–2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, nhìn nhận toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được. Đồng thời, nhìn thẳng vào sự thật, phân tích sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ đó, rút ra những bài học sâu sắc, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quyết sách lớn nhằm xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của Nhân dân.