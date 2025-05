Bí thư Bình Dương chỉ đạo giải quyết nhanh việc lớn trước khi hợp nhất với TPHCM

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ những dự án quan trọng, có tính chiến lược, đồng thời ấn định rõ thời gian thực hiện nhiệm vụ. Lưu ý về việc chuẩn bị ra mắt 36 phường sau sáp nhập.

Ngày 8/5, Tỉnh ủy Bình Dương thông tin, Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Tại cuộc họp này, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho rằng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới khi thực hiện sáp nhập Bình Dương với TPHCM là mở rộng không gian phát triển cho trung tâm TPHCM. Tiếp tục phát triển trên cơ sở quy hoạch đã xác định, phát triển vành đai công nghiệp, đô thị, công nghiệp thế hệ mới, đô thị đáng sống, hạ tầng hiện đại, trung tâm y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

Xác định rõ vai trò, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã yêu cầu các đơn vị, trong xử lý công việc phải tuân thủ "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm". Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đối với những khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ ngay.

Ông Lợi đề nghị phải tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là công tác đền bù, giải tỏa, các địa phương nhanh chóng bàn giao mặt bằng các dự án đang được triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong đó, ông lưu ý các công trình trọng điểm như Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; Vành đai 3 TPHCM; Cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Dự án đường Vành đai 4 TPHCM phải hoàn thành công tác định giá đất trước 30/6/2025 để tiến hành giải phóng mặt bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương giao UBND tỉnh triển khai ngay phương án kết nối 15,3km đường Vành đai 3 TPHCM đoạn trùng với đường Mỹ Phước Tân Vạn vào nút giao Bình Chuẩn.

Đối với các hệ thống đường giao thông quan trọng khác như đường ven sông Sài Gòn, ven Sông Bé,… phải cơ bản hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng trước 30/6/2026.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung công tác quy hoạch các khu công nghiệp VSIP 4, Lai Hưng; tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, thủ tục đối với dự án Khu công nghiệp khoa học công nghệ tại thành phố mới Bình Dương; Triển khai Khu phức hợp Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cũng lưu ý các địa phương chuẩn bị chu đáo cho Lễ ra mắt 36 xã, phường mới.

Từ 91 xã, phường, sau sáp nhập Bình Dương còn 36 gồm: phường Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu, An Phú, Bình Dương, Chánh Hiệp, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Bắc Tân Uyên, Thường Tân, An Long, Phước Thành, Phước Hòa, Phú Giáo, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Minh Thạnh, Long Hòa, Dầu Tiếng và Thanh An.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), tỉnh dự kiến khởi công nhiều công trình quan trọng. Trong đó có Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (TP Thủ Dầu Một); Đại học FPT (TP Tân Uyên); Khu công nghiệp Cây Trường, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (huyện Bàu Bàng); Hợp long cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn (TP Thuận An); Khánh thành đường ĐT.746 (TP Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên); Khởi công dự án đường Vành đai 4 TPHCM.