Bí quyết để có ‘view VIP’ của tôi tại concert BlackPink dù đứng xa

Một mình đến Thái Lan xem BlackPink biểu diễn, Ngọc Như (25 tuổi, TP.HCM) kể lại câu chuyện mang theo chiếc điện thoại vivo X300 Pro với khả năng zoom 10x, 20x ấn tượng.

Hồi tháng 10, tôi đáp chuyến bay sang Bangkok (Thái Lan) chỉ với mục đích duy nhất: Chiêm ngưỡng nhóm BlackPink thật gần, gần đến mức có thể nhìn rõ ánh mắt, nụ cười của các chị đẹp dù không săn được vé VIP của concert Deadline World Tour. Vì vậy trước chuyến đi, tôi đã dùng tiền tiết kiệm để “tậu” ngay vivo X300 Pro, chiếc điện thoại mà fan hay gọi vui là “VIP concert phone” (tạm dịch: Điện thoại cho trải nghiệm concert kiểu VIP). Với tôi, đây là bạn đồng hành đáng tin cậy để đi “đu idol” khi sở hữu camera tele Zeiss APO 200 MP với khả năng zoom ấn tượng, chụp xa mà vẫn sắc nét.

Hòa cùng tiếng reo hò gần như nổ tung của người hâm mộ là khoảnh khắc Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa “đốt cháy” sân khấu bằng những màn trình diễn gợi cảm, cuốn hút. Tôi lúc đó đúng nghĩa không giữ được bình tĩnh, khi vừa hát theo, vừa cố không chớp mắt vì sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Tôi đứng khá xa sân khấu, nhưng với vivo X300 Pro, khoảng cách không còn là vấn đề lớn khi mọi thứ đều được thu lại gần trước mắt.

Mặt Rosé rõ nét dưới ánh đèn, từng chuyển động của các nữ idol đều được chụp khá chi tiết khiến tôi cảm giác như mình đang sát sân khấu. Lần đầu tiên, tôi được “khai sáng” bởi ống kính tele zoom. Công nghệ này đã giúp tôi rút ngắn khoảng cách với thần tượng hơn bao giờ hết.

Concert BlackPink với tôi như bữa tiệc của laser, hiệu ứng khói và đèn LED đổi màu liên tục. Ban đầu, tôi nghĩ ảnh chụp ra dễ bị lóa. Song, điện thoại xử lý ánh sáng khá tốt, khi kéo sáng, màu sắc vẫn giữ được chiều sâu, ít cháy. Tôi hài lòng tấm ảnh chụp Lisa và Jisoo trình diễn solo đến mức chỉ muốn chia sẻ ngay lên mạng xã hội.

Tạm biệt Bangkok sôi động với dư âm cảm xúc về concert, tôi đến Chiang Mai tham gia lễ hội thả đèn trời Yi Peng. Khi bầu trời tối hẳn, hàng nghìn chiếc đèn lồng giấy đồng loạt được thắp sáng. Đứng giữa biển ánh sáng ấy, tôi thử dùng ống kính tele zoom 10x của vivo X300 Pro bắt trọn khung đèn gần, rồi tăng lên để nhìn những chiếc đèn bay xa hơn. Điều bất ngờ là dù đèn chỉ còn lại như những điểm sáng nhỏ, ảnh vẫn giữ được độ nét và màu vàng tự nhiên. Nhìn qua ống kính, tôi thấy bầu trời lung linh với nhiều lớp đèn tỏa ánh sáng huyền ảo.

Giữa không khí lễ hội, xung quanh ai cũng háo hức, tôi mới hiểu vì sao người ta hay nói phải trải nghiệm lễ hội Yi Peng ít nhất một lần trong đời. Lễ hội mang đến cảm giác linh thiêng và bình yên khó diễn tả. Tôi biết chắc đây không phải lần cuối mình quay lại Chiang Mai, vì vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ mà 1-2 ngày không thể trải nghiệm hết.

Những ngày cuối trong chuyến đi, tôi đến khu nghỉ dưỡng Toscana Valley ở Khao Yai. Dạo quanh góc phố, chiêm ngưỡng lối kiến trúc châu Âu, tôi mải mê ghi lại những gì mình thích bằng vivo X300 Pro. Nếu ở một nơi khác, có thể tôi đã lười chụp ảnh. Nhưng tại đây, mọi góc ngách đều khiến tôi muốn lưu giữ lại.

Ngồi xem lại loạt ảnh của chuyến vi vu Thái Lan vừa rồi, tôi mới thấy quyết định mang theo điện thoại vivo X300 Pro đúng là “đi một mình mà có đồng minh”. Chiếc máy giúp tôi góp nhặt từng khoảnh khắc đẹp, rồi xâu chúng lại thành hành trình đáng nhớ. Ở nơi đó, âm nhạc, ánh sáng và phút giây lãng đãng giữa phố xá đều được giữ nguyên cảm xúc ban đầu.