Xã hội

Google News

Bị phạt 7 triệu đồng, người phụ hồ xin 'xử nhẹ'

Huỳnh Thủy
TPO - Bị lực lượng CSGT phạt 7 triệu đồng vì nồng độ cồn, người đàn ông làm nghề phụ hồ xin “xử nhẹ” do tiền công mỗi ngày được 300.000đ.

Ngày 20/10, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong đợt cao điểm kiểm tra tại địa bàn phường Tuy Hòa.

Trước đó, đêm 19/10, tổ công tác của đội lập chốt kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại đường Hùng Vương, phường Tuy Hoà. Lúc 20h10 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông lái xe máy có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Người vi phạm được xác định là anh P.C.N. (SN 1982, trú tại phường Tuy Hòa, làm phụ hồ). Anh N. thừa nhận vừa uống 4 lon bia tại nhà chủ nhà sau giờ làm. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy mức vi phạm 0,256mg/L khí thở.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản xử phạt với mức 7 triệu đồng. Anh N. trình bày hoàn cảnh khó khăn, cho biết làm phụ hồ với mức lương 300.000đ/ngày, phải nuôi vợ con nên xin lực lượng chức năng “xử nhẹ”.

Dù thông cảm với hoàn cảnh, lực lượng chức năng vẫn phải xử lý nghiêm theo quy định.

tien-phong-131-9323.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông ra quân xử phạt nồng độ cồn.

Cũng tại chốt kiểm tra này, vào lúc 20h34 cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện ông H. (trú phường Tuy Hòa) điều khiển xe máy loạng choạng trên đường. Khi được yêu cầu kiểm tra, ông H. không hợp tác, liên tục chống đối và không xuất trình giấy tờ liên quan.

Dù tổ công tác kiên trì giải thích trong gần một giờ, ông H. vẫn không chấp hành việc đo nồng độ cồn. Trường hợp này buộc lực lượng CSGT phải mời công an phường đến phối hợp, lập biên bản với lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Theo điểm d, khoản 9, điều 7 Nghị định 168, mức phạt cho hành vi này là từ 8 đến 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Theo Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 18/10 đến nay, đã đồng loạt triển khai 60 tổ công tác với 360 lượt cán bộ, chiến sĩ và 240 lượt công an cấp xã tham gia kiểm soát nồng độ cồn.

Sau 2 ngày ra quân, lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản xử lý 281 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #nồng độ cồn #cảnh sát giao thông

