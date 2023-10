Bị công an giả đe dọa, người phụ nữ suýt mất hàng trăm triệu đồng

TPO - Tin lời đối tượng gọi điện tự xưng ở Bộ Công an, bà V.T.C (SN 1963) ở thôn Đường Cát, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung (Thanh Hoá) đã ra ngân hàng rút hơn 200 triệu chuyển cho đối tượng để khỏi bị bắt.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/10, bà V.T.C (SN 1963), ở thôn Đường Cát, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh là cán bộ công tác tại Bộ Công an. Đối tượng cho biết, bà V.T.C có một tài khoản ngân hàng ở Hà Nội có số tiền 3,2 tỷ đồng đang liên quan đến một vụ án đánh bạc nghìn tỷ. Sau đó, các đối tượng này đe dọa, yêu cầu bà C. phải rút toàn bộ tiền gửi tiết kiệm ra chuyển vào tài khoản mà đối tượng cung cấp để xác minh, làm rõ, nếu không bà sẽ bị bắt.

Lo sợ trước lời đe dọa của đối tượng, bà C. lập tức đến Phòng giao dịch Vietinbank Chi nhánh huyện Hà Trung (địa chỉ tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) rút toàn bộ số tiền có trong tài khoản là 207.328.520 đồng và chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Tại thời điểm này, trung úy Bùi Trung Kiên, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Hà Trung phát hiện biểu hiện bất thường trong việc rút và chuẩn bị chuyển tiền của bà C. nên đã báo với Công an thị trấn Hà Trung phối hợp xác minh.

Qua làm việc với bà C. lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng đã tuyên truyền, thuyết phục để bà C. hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng, từ đó bà C. đã dừng việc chuyển tiền cho đối tượng.