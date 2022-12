Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện tới người trẻ

TPO - Theo Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời gian qua, bệnh viện đã thường xuyên phối hợp với các học viện, nhà trường trong Quân đội nhằm vận động cán bộ, ĐVTN, học viên tình nguyện hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu.

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức gặp mặt các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện phong trào “Hiến máu cứu chữa đồng đội năm 2022” và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào. Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội cùng đông đảo cán bộ, ĐVTN.

Tại chương trình, Khoa Truyền máu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 37 tập thể và 118 cá nhân xuất sắc trong và ngoài Quân đội được Giám đốc Bệnh viện tặng Bằng khen.

Từng bước khắc phục tình trạng khan hiếm máu

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, hiện nay trên thế giới gần như bất cứ thứ gì cũng có thể được tái tạo lại qua bàn tay của con người. Nhưng điều chế máu nhân tạo vẫn đang là một thách thức không nhỏ đối với các nhà khoa học. Đồng nghĩa với việc nguồn cung cấp máu vẫn phải dựa hoàn toàn vào sự hiến tặng máu từ người khỏe mạnh.

Theo cơ sở dữ liệu toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 250 triệu người cần truyền máu khẩn cấp, tương đương hơn 130 triệu đơn vị máu. Nhu cầu máu an toàn và các chế phẩm máu ngày càng tăng trên toàn cầu, nhất là trong bối cảnh thế giới đang hứng chịu nhiều thiên tai, dịch bệnh, dân số già hóa… bởi máu quan trọng cho cả phương pháp điều trị và can thiệp khẩn cấp.

WHO cũng nhận định, thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc bảo đảm nguồn máu ổn định, bởi sự thiếu hụt các đơn vị máu an toàn, tỷ lệ hiến máu thấp, các chiến dịch vận động và cơ chế khuyến khích người hiến máu tình nguyện còn yếu kém.

Nhận thức được những trở ngại và khó khăn trong việc đảm bảo an toàn nguồn máu dự trữ, tại Việt Nam, vào năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tại các tỉnh, thành phố nhằm từng bước khắc phục tình trạng khan hiếm máu.

“Hàng loạt các chiến dịch hiến máu tình nguyện được BCĐ quốc gia, các địa phương, đơn vị tích cực triển khai như: Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng; Chiến dịch những giọt máu hồng và Hành trình đỏ; Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4); Ngày quốc tế Người hiến máu (14/6)…”, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.

Theo Trung tướng Mai Hồng Bàng, phong trào “Hiến máu cứu chữa đồng đội” năm 2022 đã được triển khai toàn diện, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng lớn trong các đơn vị trong và ngoài Quân đội. Tổng số có 46 đơn vị trong và ngoài Quân đội tham gia hiến máu 51 lần với tổng số đơn vị máu thu được trong năm 2022 là 16.172 đơn vị máu.

Mặc dù có nhiều khó khăn trong quá trình tiếp nhận về khối lượng, chủng loại, song Khoa Truyền máu của bệnh viện vẫn đảm bảo cung cấp cho 10 đơn vị với gần 4.200 đơn vị máu và chế phẩm, tương đương hơn 1,3 triệu ml máu và chế phẩm an toàn, số lượng này đã vượt so với năm 2021 với gần 3.900 đơn vị máu và chế phẩm, tương đương gần 1,3 triệu ml máu và chế phẩm máu an toàn.

Vì đồng đội và nhân dân

Những năm gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những đơn vị Quân đội rất tích cực trong các hoạt động hiến máu tình nguyện hướng về cộng đồng. Bệnh viện đã thường xuyên phối hợp với các học viện, nhà trường trong Quân đội nhằm vận động cán bộ, ĐVTN, học viên hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu tình nguyện.

Để đạt được kết quả đó, theo Trung tướng Mai Hồng Bàng, là có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; sự hướng dẫn và tổ chức thực hiện chặt chẽ của các cơ quan chức năng từ việc thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động, đến việc tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị; sự ủng hộ, đồng hành, tuyên truyền tích cực, hiệu quả của cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.

“Lực lượng cán bộ, ĐVTN, học viên đang học tập tại các nhà trường đã phát huy tinh thần xung phong tình nguyện với tấm lòng nhân ái cao cả, luôn nhiệt tình hưởng ứng tham gia ủng hộ phong trào. Những đơn vị máu có chất lượng nhận được từ nghĩa cử cao đẹp đó này góp phần hết sức quan trọng giúp cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ổn định nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị và phát triển kỹ thuật, rất nhiều người bệnh nhờ nguồn máu đó đã được cứu sống hoặc thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo. Có thể nói đây chính là món quà vô giá giúp con người duy trì sự sống”, Trung tướng Mai Hồng Bàng nhấn mạnh.

Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tá Nguyễn Triều Dương - Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy Z115 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, cán bộ, công nhân viên nhà máy đã mạnh dạn đăng ký hiến máu với số lượng đông đảo (ngay trong năm 2019 là năm đầu tiên triển khai chương trình, đã có 630 người đăng ký tham gia hiến máu và tăng dần qua mỗi năm).

Không chỉ vận động cán bộ, công nhân viên trong đơn vị mà Nhà máy Z115 còn tranh thủ vận động cả nhân dân, sinh viên Đại học Thái Nguyên trên địa bàn đơn vị đóng quân. Điểm hiến máu tại Nhà máy Z115 hàng năm đã trở thành điểm đến của nhiều người dân, ĐVTN và sinh viên trên địa bàn.

“Cán bộ, công nhân viên và ĐVTN Nhà máy Z115 rất tự hào là đơn vị lá cờ đầu của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và là điểm sáng trên địa bàn Thái Nguyên trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi người, mỗi đơn vị cùng nhau đồng lòng thì trăm dòng sông nhỏ sẽ hợp thành biển lớn, mỗi giọt máu hồng của mỗi người sẽ thành một nguồn máu lớn để góp phần giảm bớt áp lực về nguồn máu cho các bệnh viện trong điều trị, cứu chữa đồng chí, đồng đội của chúng ta cũng như toàn thể nhân dân”, Thiếu tá Nguyễn Triều Dương nói.

Theo Trung tướng Mai Hồng Bàng, ngoài những kết quả đã đạt được, phong trào “Hiến máu cứu chữa đồng đội” còn gặp một số khó khăn nhất định như nguồn máu lấy từ các đơn vị chỉ đáp ứng được khoảng gần 80% nhu cầu, số còn lại vẫn phải huy động từ các nguồn khác; người hiến tiểu cầu còn bị hạn chế, nguồn tiểu cầu chủ yếu vẫn dựa vào người hiến chuyên nghiệp…