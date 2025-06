Bệnh viện Mắt Tây Nguyên nhận Bằng khen của Bộ Công an

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Bệnh viện Mắt Tây Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Ngày 2/6 vừa qua, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Bệnh viện Mắt Tây Nguyên tổ chức lễ trao Bằng khen cho tập thể Bệnh viện Mắt Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện trong công tác tuyên truyền, phát hiện và phối hợp xử lý các vấn đề an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Nguyễn Thành Nhơn – Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk ghi nhận đóng góp của bệnh viện trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đồng thời đề nghị tập thể bệnh viện tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ an ninh nội bộ, tài sản và trật tự kỷ cương trong đơn vị.

Đại diện bệnh viện, BS.CKII Trần Đình Tuấn bày tỏ sự vinh dự và khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay vì mục tiêu giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.