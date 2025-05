Bé trai bị côn trùng cắn, cả gia đình bị hãng bay từ chối vận chuyển

TPO - Mới đây, một gia đình người Anh đã bị từ chối lên chuyến bay của Hãng hàng không British Airways từ Thượng Hải về London, lý do là nhân viên hãng bay nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của một em qua những vết côn trùng cắn.

Vợ chồng Jonathan Arthur (34 tuổi) và Xun Sun (35 tuổi) cho biết họ cùng con trai 1 tuổi, bé Joseph, trên đường từ Thượng Hải, Trung Quốc về sân bay Heathrow, London, Anh để dự đám cưới người thân thì gặp sự cố hy hữu tại cổng lên máy bay sân bay Phố Đông.

Trong lúc chờ lên máy bay, cặp đôi phát hiện một số vết cắn trên da bé Joseph nên đã chủ động hỏi nhân viên British Airways về nơi có thể mua thuốc chống dị ứng phòng ngừa. Tuy nhiên, hành động này khiến nhân viên tại quầy thủ tục lập tức liên hệ với đường dây tư vấn y tế của hãng để kiểm tra thêm.

Theo phản hồi từ bộ phận y tế, các vết đỏ quanh vết cắn có thể là dấu hiệu phản ứng dị ứng với đậu phộng - vốn là dị ứng nhẹ mà bé từng mắc phải. Vì lo ngại tình trạng có thể trở nặng khi đang ở trên không trung, hãng đã quyết định từ chối cho cả gia đình lên máy bay, yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay từ bác sĩ.

Gia đình bị đưa ra khỏi khu vực lên máy bay dù các vết cắn đã biến mất chỉ sau 10-15 phút nhờ được bôi kem đặc trị theo hướng dẫn của đội y tế sân bay.

Theo đánh giá tại chỗ của nhân viên y tế, em bé hoàn toàn có thể tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, cố vấn y tế của Hãng hàng không British Airways vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu giấy xác nhận từ bác sĩ, bất chấp đánh giá trực tiếp từ nhân viên sân bay.

Do không kịp chuẩn bị giấy tờ cần thiết, gia đình buộc phải hoãn chuyến đi, chờ đợi suốt một ngày tại sân bay và đặt lại vé với một hãng hàng không khác không yêu cầu giấy chứng nhận y tế và đã cho phép họ bay ngay sau đó.

Gia đình cho biết họ đã chi khoảng 3.000 bảng Anh (hơn 100 triệu đồng) cho vé của hãng hàng không British Airways và bày tỏ thất vọng với cách xử lý quá cứng nhắc của hãng.

Phản hồi với tờ The Independent, đại diện Hãng hàng không British Airways cho biết: “Chúng tôi luôn đặt sự an toàn và sức khỏe của hành khách lên hàng đầu. Trong những trường hợp có dấu hiệu sức khỏe bất thường, chúng tôi bắt buộc phải tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế để đưa ra quyết định phù hợp. Chúng tôi hiểu sự thất vọng của khách hàng nhưng chúng tôi không thể đánh đổi sự an toàn của hành khách trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Theo chính sách công bố trên website, Hãng hàng không British Airways yêu cầu giấy chứng nhận y tế đối với những hành khách từng nhập viện, phẫu thuật gần đây, mắc bệnh không ổn định, cần hỗ trợ đặc biệt hoặc bay vì lý do điều trị. Hãng cũng có quyền từ chối vận chuyển nếu hành khách được đánh giá là có thể gây rủi ro cho bản thân hoặc người khác trên máy bay.

