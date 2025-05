Bé trai 5 tuổi suýt mất mạng vì nghịch dây rút quần

TPO - Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp tai nạn hi hữu khi bé trai 5 tuổi tại Thường Tín (Hà Nội) đã suýt tử vong do “tự thắt cổ” bằng dây rút quần trong lúc đang chơi cùng anh trai trong phòng riêng.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, lơ mơ sau khi được người nhà phát hiện trong tư thế treo mình trên dây mắc màn bằng một sợi dây rút dài khoảng 80cm. Trước đó, trẻ chơi cùng hai anh (8 tuổi và 11 tuổi) trong phòng riêng khoảng 12 phút. Camera ghi lại cho thấy bé mang theo sợi dây khi vào phòng.

Gia đình cho biết, khi phát hiện sự việc, trẻ đã trong tình trạng dây quấn quanh cổ, khó thở, tím tái. Ngay lập tức, người nhà tiến hành sơ cứu bằng cách ép tim và thổi ngạt tại chỗ trong 5 phút. Trẻ tự thở trở lại nhưng vẫn lơ mơ, không tỉnh táo nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Tại đây, dù kết quả chụp chiếu chưa ghi nhận tổn thương rõ ràng ở não và cổ, các bác sĩ vẫn đánh giá đây là trường hợp nghi ngờ tổn thương não do thiếu oxy và lập tức chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Bạch Mai.

Sự can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động

Tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, phải bóp bóng qua nội khí quản, có dấu hiệu xuất huyết dưới da vùng đầu mặt và vết lằn do dây siết cổ. Ngay lập tức, trẻ được áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy – một phương pháp hiện đại giúp bảo vệ tế bào thần kinh và hạn chế tổn thương não sau tình trạng ngạt thở.

Bác sĩ Doãn Phúc Hải, người trực tiếp điều trị, cho biết: “Chúng tôi nhanh chóng hạ thân nhiệt bệnh nhi xuống 34°C để giảm tổn thương não và cải thiện khả năng hồi phục. Sau 72 giờ điều trị, trẻ được làm ấm dần và theo dõi sát trong 48 giờ tiếp theo. Khi thân nhiệt trở lại bình thường, trẻ bắt đầu tỉnh lại và được rút ống thở. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, các kết quả chụp chiếu tim, phổi, MRI sọ não đều bình thường”.

Đây là trường hợp đầu tiên tại bệnh viện mà một trẻ 5 tuổi bị tai nạn do “tự thắt cổ” như vậy. Trường hợp này cũng để lại nhiều trăn trở cho các bác sĩ khi nguyên nhân xuất phát từ một vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày.

Từ sự việc đáng tiếc nhưng may mắn có hậu này, TS.Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai đã đưa ra một số khuyến cáo quan trọng cho phụ huynh: Loại bỏ các vật dụng có dây trong tầm với của trẻ nhỏ; không để trẻ tiếp xúc với dây rút quần áo, dây rèm cửa, dây tai nghe, dây sạc,… đặc biệt là những loại dây dài và có thể siết cổ; giám sát trẻ chặt chẽ, nhất là độ tuổi từ 2–6; giáo dục trẻ về an toàn bằng cách hướng dẫn trẻ không chơi với dây, không quấn quanh cổ hay sử dụng dây để leo trèo; thiết kế không gian sống an toàn: buộc gọn, loại bỏ hoặc cắt ngắn các loại dây trong phòng trẻ. Nếu không thể loại bỏ, nên sử dụng thiết bị bảo vệ; phụ huynh cần học và thực hành thành thạo các kỹ năng sơ cứu cơ bản như hồi sức tim phổi (CPR), để xử lý kịp thời nếu tình huống nguy cấp xảy ra.

Cảnh báo tai nạn gia tăng trong dịp hè

Các bác sĩ cũng cảnh báo rằng, trong dịp nghỉ hè sắp tới, nguy cơ tai nạn với trẻ nhỏ sẽ tăng cao: từ nuốt dị vật, ngã chấn thương, điện giật, đến đuối nước… Phụ huynh cần chủ động bảo vệ trẻ bằng cách tạo môi trường sống an toàn, giám sát chặt chẽ và trang bị kiến thức xử lý tình huống khẩn cấp.