"Bắt trend" Halloween: Hóa trang 0 đồng, team công sở "hưởng ứng" tích cực

HHTO - Halloween sắp "gõ cửa", bỏ túi ngay ý tưởng hóa trang siêu đơn giản nhưng không đơn điệu. Chỉ với những chiếc túi giấy, dân mạng đã trổ tài hô biến thành món đồ hóa trang "cực chất" tạo nên trào lưu mới trên mạng xã hội mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng “bắt trend”.

Cuộc đua cosplay (hóa trang) mùa Halloween đang khiến không ít Gen Z "sang chấn" vì bí ý tưởng hay “cháy túi” để đầu tư. Tuy nhiên, với sự sáng tạo vô hạn, mới đây, cộng đồng mạng đang "phát sốt" trước trào lưu "mặt nạ túi giấy", vừa đúng chủ đề lại vừa hài hước và quan trọng nhất là chi phí gần như bằng 0.

Trào lưu hóa trang Halloween 0 đồng đang "gây sốt" mạng xã hội. (Nguồn: @triciamkie)

Đúng như tên gọi, tất cả những gì cần cho chiếc trend này chỉ là một chiếc túi giấy và một cây bút lông. Thay vì những bộ đồ hóa trang cầu kỳ, các netizen giờ đây chỉ cần dùng bút vẽ những biểu cảm ma quái, “khó đỡ” lên chiếc túi giấy. Sau đó, đội chiếc túi lên đầu, là đã có ngay một giao diện chơi Halloween không lo "đụng hàng".

(Nguồn: @jadelacruz31)

"Team-building" mùa Halloween "cực chất". (Nguồn: @superlorrine)

(Nguồn: @awramomsh)

Trào lưu này nhanh chóng viral không chỉ vì độ đơn giản mà vì đây là một hoạt động tập thể thú vị . Trên mạng xã hội, nhiều video “bắt trend” hóa trang mùa Halloween này của team văn phòng đang được hưởng ứng tích cực, thậm chí có những video đạt đến vài triệu lượt xem. .

(Nguồn: @caferootaal)

(Nguồn: @acerosocotlan.mx)

Không cần tốn quá nhiều thời gian cũng như hoa tay, team văn phòng đã "biến hình" thành "binh đoàn" ma túi giấy. Từ phòng họp, bàn làm việc, đến cả thang máy... tất cả đều trở thành "sàn diễn" cho cả nhóm flex độ sáng tạo và "độ mặn" của mình. Đây được dự đoán là ý tưởng team-building sẽ chiếm trọn spotlight mùa Halloween năm nay, vừa tiết kiệm chi phí vừa gắn kết tình đồng đội hiệu quả.