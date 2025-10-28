Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

"Bắt trend" Halloween: Hóa trang 0 đồng, team công sở "hưởng ứng" tích cực

Quỳnh Duyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Halloween sắp "gõ cửa", bỏ túi ngay ý tưởng hóa trang siêu đơn giản nhưng không đơn điệu. Chỉ với những chiếc túi giấy, dân mạng đã trổ tài hô biến thành món đồ hóa trang "cực chất" tạo nên trào lưu mới trên mạng xã hội mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng “bắt trend”.

Cuộc đua cosplay (hóa trang) mùa Halloween đang khiến không ít Gen Z "sang chấn" vì bí ý tưởng hay “cháy túi” để đầu tư. Tuy nhiên, với sự sáng tạo vô hạn, mới đây, cộng đồng mạng đang "phát sốt" trước trào lưu "mặt nạ túi giấy", vừa đúng chủ đề lại vừa hài hước và quan trọng nhất là chi phí gần như bằng 0.

Trào lưu hóa trang Halloween 0 đồng đang "gây sốt" mạng xã hội. (Nguồn: @triciamkie)

Đúng như tên gọi, tất cả những gì cần cho chiếc trend này chỉ là một chiếc túi giấy và một cây bút lông. Thay vì những bộ đồ hóa trang cầu kỳ, các netizen giờ đây chỉ cần dùng bút vẽ những biểu cảm ma quái, “khó đỡ” lên chiếc túi giấy. Sau đó, đội chiếc túi lên đầu, là đã có ngay một giao diện chơi Halloween không lo "đụng hàng".

(Nguồn: @jadelacruz31)
"Team-building" mùa Halloween "cực chất". (Nguồn: @superlorrine)
(Nguồn: @awramomsh)

Trào lưu này nhanh chóng viral không chỉ vì độ đơn giản mà vì đây là một hoạt động tập thể thú vị . Trên mạng xã hội, nhiều video “bắt trend” hóa trang mùa Halloween này của team văn phòng đang được hưởng ứng tích cực, thậm chí có những video đạt đến vài triệu lượt xem. .

(Nguồn: @caferootaal)
(Nguồn: @acerosocotlan.mx)

Không cần tốn quá nhiều thời gian cũng như hoa tay, team văn phòng đã "biến hình" thành "binh đoàn" ma túi giấy. Từ phòng họp, bàn làm việc, đến cả thang máy... tất cả đều trở thành "sàn diễn" cho cả nhóm flex độ sáng tạo và "độ mặn" của mình. Đây được dự đoán là ý tưởng team-building sẽ chiếm trọn spotlight mùa Halloween năm nay, vừa tiết kiệm chi phí vừa gắn kết tình đồng đội hiệu quả.

image.jpg
Quỳnh Duyên
#halloween #túi giấy #trend Halloween #team-building #hóa trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục