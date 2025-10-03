Bắt tạm giam 'nữ hoàng' thực phẩm chức năng Hoàng Hường

TPO - Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có Hoàng Thị Hường (thường gọi Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ), hai em rể và ba nhân viên.

Hoàng Hường là người sáng lập và đại diện nhiều thương hiệu như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, các sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và viên xương khớp mang thương hiệu Hoàng Hường.

Hoàng Thị Hường khi chưa bị khởi tố.

Xuất phát từ các buổi livestream bán hàng trực tuyến, Hoàng Hường nhanh chóng nổi tiếng nhờ phong cách quảng bá phô trương tài sản, thường xuyên tặng quà giá trị lớn. Bà sở hữu nhiều fanpage, kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi. Tuy nhiên, nhiều nội dung quảng cáo bị đánh giá là thổi phồng, sai lệch, như: “chữa hôi miệng từ kiếp trước” hay “giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân”.

Năm 2022, doanh nghiệp của bà từng bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật. Không chỉ dừng ở hoạt động kinh doanh, Hoàng Hường nhiều lần gây dư luận trái chiều với phát ngôn thiếu chuẩn mực. Năm 2023, trong một buổi livestream, bà gọi người dân Hà Giang làm dịch vụ hoa là “ăn xin”, ví món mèn mén, đặc sản của người Mông – là “cám lợn”, “món ăn giải nghiệp”, khiến dư luận phản đối mạnh mẽ và buộc cơ quan công an địa phương phải mời lên làm việc.

Trước đó, năm 2020, Hoàng Hường từng đăng tải thông tin sai lệch về tình hình lũ lụt ở Quảng Bình, làm ảnh hưởng công tác cứu trợ. Một số phát ngôn khác cũng bị cho là miệt thị vùng miền, gây tổn thương cộng đồng.

Hoàng Hường nhiều lần gây xôn xao dư luận bằng những hành động bị cho là phản cảm, như rải tiền đầy nhà.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hoàng Hường còn tạo chú ý khi hợp tác với nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, song hầu hết đều kết thúc trong ồn ào và tranh cãi.

Ngoài ra, Hoàng Hường nhiều lần gây xôn xao dư luận bằng những hành động bị cho là phản cảm, như rải tiền đầy nhà để bước đi, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng thiếu minh bạch, hoặc đưa ra các phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội.

Vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.