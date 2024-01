Bắt tạm giam Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận

TPO - Ngày 24/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí Thư tỉnh ủy Lâm Đồng về tội " Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.