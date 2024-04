Mohamed Salah cãi cọ với Klopp, úp mở 'nếu tôi nói lửa sẽ bùng lên'

TPO - Trong nỗi thất vọng vì trận hòa 2-2 trước West Ham khiến giấc mơ vô địch vỡ vụn, người hâm mộ Liverpool còn sốc nặng khi chứng kiến màn cãi cọ giữa HLV Juergen Klopp và ngôi sao Mohamed Salah.

Trong trận đấu với West Ham ở vòng 15 Ngoại hạng Anh 2023/24, Liverpool đã vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 65 nhưng lại bị gỡ hòa 2-2 vào phút 77. Nhằm cứu vãn tình hình, HLV Juergen Klopp quyết định thay Luis Diaz bằng Mohamed Salah ở phút 79.

Thời điểm chờ đợi để vào sân, trên đường pitch, ngôi sao người Ai Cập đã có màn tranh cãi gay gắt với HLV của mình. Cả hai căng thẳng đến mức hai cầu dự bị khác là Darwin Nunez và Joe Gomez phải ra can thiệp.

Với tâm trạng đó, khá dễ hiểu khi Salah hoàn toàn mờ nhạt trong 11 phút hiện diện trên sân. Anh chỉ chạm bóng 12 lần, 3 lần để mất bóng và không có bất cứ tác động nào trong hệ thống tấn công của Liverpool. Khi trận đấu kết thúc, Salah được yêu cầu nói về chuyện đã xảy ra với Klopp nhưng từ chối. "Hôm nay nếu tôi nói gì đó, lửa sẽ bùng phát", anh nói và đi vào đường hầm.

Ở cuộc họp báo sau đó, Klopp cũng không có bất cứ bình luận nào về vụ việc, chỉ nói rằng chuyện giữa hai người đã xong. "Chúng tôi đã trao đổi trong phòng thay đồ và mọi chuyện đã được giải quyết. Với tôi, nó đã khép lại", ông cho biết.

Trên truyền hình, cựu hậu vệ của Liverpool, Jamie Carragher đoán rằng sự căng thẳng vì Klopp nghĩ Salah mất quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị vào sân. Tuy nhiên nhiều người lại nghĩ sự bực bội đến từ Salah. Mùa này ngôi sao người Ai Cập vẫn là chân sút tốt nhất của The Kop với 17 bàn sau 29 lần ra sân ở Premier League. Thế nhưng vì lý do nào đó anh lại ngồi dự bị 2/3 trận gần nhất. Salah có lý do để không vui trong bối cảnh đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời chứng kiến sự sa sút của Liverpool thời gian gần đây.

Trận hòa với West Ham có nghĩa The Kop đang có 75 điểm, ít hơn 1 so với Man City và 2 so với Arsenal, nhưng lại chơi nhiều hơn hai đội kia lần lượt 2 và 1 trận. "Chúng tôi sẽ cố gắng thắng cả 3 trận còn lại và chờ xem điều gì sẽ xảy ra", Klopp nói, "Kết thúc mùa giải với 84 điểm là hoàn toàn có thể, và cách đây không lâu đã có đội vô địch với số điểm tương tự".