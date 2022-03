Bắt nhóm bảo kê cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

TPO - Băng nhóm do Mai Vũ Lộc cầm đầu đã đe dọa, uy hiếp buộc doanh nghiệp cung cấp cát cho công trình phải chung tiền bảo kê mới được bơm hút cát xây dựng các công trình.

Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của băng nhóm chuyên bảo kê cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp khai thác cát, xây dựng công trình trên địa bàn TP Biên Hòa.

Trước đó, ngày 26/3, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Biên Hoà bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Mai Vũ Lộc (SN1979, ngụ KP2, phường An Hòa, TP Biên Hòa); Lê Văn Tấn (SN1986), Trịnh Hoàng Phước (SN1984, cùng ngụ ấp An Xuân, xã Long Hưng, TP Biên Hòa) và Nguyễn Tiến Đạt (SN1986, ngụ tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Phước, Đạt, Tấn và Lộc đã nhiều lần gọi vào số điện thoại của ông N.H.L (người trúng thầu chuyên cung cấp cát xây dựng cho Công trình dự án AquaCity tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa) chửi bới, đe dọa, yêu cầu ông L. phải chi tiền bảo kê, nếu không sẽ bị ngăn cản không cho bơm cát.

Các đối tượng này đã đến gặp công nhân của ông L. đang vận hành máy bơm cát lên công trình và đe dọa bắt phải ngừng bơm cát, đồng thời yêu cầu ông L. phải gặp nhóm Lộc, Phước, Đạt, Tấn để thoả thuận, giao tiền bảo kê. Lo sợ ảnh hưởng đến công việc, ngày 6/3, ông L. đã chuyển khoản số tiền 20 triệu đồng cho nhóm của Lộc, Phước, Đạt và Tấn.

Sau đó, nhóm Lộc, Phước, Đạt, Tấn tiếp tục gọi điện chửi bới, đe dọa ông L. phải tiếp tục chung tiền bảo kê, bình quân mỗi mét khối cát, ông L. phải chung số tiền 8 ngàn đồng, nếu không đáp ứng thì sẽ bị ngăn cản không cho bơm cát và hành hung.

Khoảng 12 giờ, ngày 26/3, ông L. đến quán cà phê Mộc tại ấp Phước Hội, xã Long Hưng để gặp Lộc, Phước, Đạt thỏa thuận về số tiền bảo kê phải trả.Khi Phước vừa nhận số tiền 80 triệu đồng từ ông L. thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 mã tấu, 1 dao tự chế và nhiều sổ sách ghi chép chứng minh việc bảo kê bơm hút cát.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an cũng xác định, Mai Vũ Lộc là đối tượng đã có 4 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Lộc cũng là đối tượng chủ mưu, lôi kéo các đối tượng cùng tham gia thực hiện hành vi đe doạ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp khai thác cát xây dựng công trình tại dự án AquaCity, xã Long Hưng, TP Biên Hòa.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.Biên Hoà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.