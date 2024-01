Bắt nhiều vụ vận chuyển pháo ở huyện biên giới Đắk Nông

TPO - Những ngày gần đây, lực lượng chức năng huyện Tuy Đức (Đắk Nông) liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hùng Phú (SN 1994, trú xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ.

Trước đó, chiều 16/1, qua theo dõi, nắm thông tin địa bàn, Đội cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, ma túy Công an huyện Tuy Đức phối hợp với Công an 2 xã Quảng Tâm và Quảng Trực phát hiện Nguyễn Hùng Phú đang có hành vi vận chuyển, tàng trữ pháo nổ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 88,5kg pháo nổ được giấu trong thùng cát-tông có ghi dòng chữ “hạt điều rang muối” và 1 bao tải.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận toàn bộ số pháo này do một người (chưa rõ nhân thân lai lịch) quen biết qua mạng xã hội thuê vận chuyển từ tỉnh Bình Phước về huyện Tuy Đức với giá 10,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20/12/2023, tại khu vực thôn 3, xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức), Công an xã Đắk Búk So phối hợp với Đội CSGT- TT Công an huyện Tuy Đức phát hiện, bắt quả tang Lường Văn Tuấn và Lê Phước Duẫn (cùng SN 1996), trú tại huyện Đắk Glong có hành vi tàng trữ pháo nổ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 6 hộp pháo nổ với tổng khối lượng 10,5kg. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm 5 hộp pháo nổ với tổng khối lượng 8,6kg.

Hiện, Công an huyện Tuy Đức đã ra quyết định khởi tố Lường Văn Tuấn và Lê Phước Duẫn về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện Tuy Đức đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 4 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, thu giữ gần 140kg pháo nổ các loại...