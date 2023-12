Thanh niên 17 tuổi bị bắt vì chế tạo pháo nổ

TPO - Một thanh niên 17 tuổi ở Đắk Nông lên mạng internet học cách chế tạo pháo nổ bán kiếm lời. Các dụng cụ, nguyên liệu chế tạo được người này mua kênh online.

Ngày 20/12, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil) vừa phát hiện, bắt quả tang V.T.T. (SN 2006, trú huyện Đắk Mil) đang có hành vi tàng trữ pháo nổ tự chế trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 20 quả pháo nổ và 1 bịch pháo bi (81 quả) đều tự chế với tổng trọng lượng 4kg.

Bước đầu T. khai nhận tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng internet. Sau đó, T. đặt mua các vật dụng chế tạo pháo trên mạng rồi về làm, mục đích bán kiếm lời. Ngày 15/12, T. đang trên đường mang pháo đi bán thì bị Công an thị trấn Đắk Mil bắt quả tang. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi chế tạo, tàng trữ pháo trái phép theo Nghị định 144/2021 của Chính phủ.

Trước đó, vào đầu năm 2023, Công an xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) cũng phát hiện 6 thanh thiếu niên (tuổi đời từ 13 đến 15) đều trú tại xã Đắk Nia đang có hành vi tàng trữ, chế tạo pháo trái phép, thu giữ 45 quả pháo cùng một số vật dụng liên quan.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, sau khi tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng Internet, 6 thanh thiếu niên này đã góp tiền đặt mua hàng online các vật dụng liên quan. Sau đó nhóm thanh thiếu niên này đã cùng nhau chế tạo được 45 quả pháo tự chế để sử dụng vào dịp Tết.

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị định 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Đồng thời lồng ghép tuyên truyền thông qua phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát tờ rơi, treo panô, áp phích và tổ chức ký cam kết tới 100% thôn, buôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, hộ kinh doanh, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, lái xe; gọi hỏi răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ.

Công an các đơn vị, địa phương, phường, xã, thị trấn cũng triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo. Tổ chức rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, lên danh sách những điểm có nguy cơ đốt pháo nổ, đối tượng có điều kiện, khả năng vi phạm về mua, bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép để kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật;

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là trong những ngày Tết; huy động tối đa lực lượng xuống địa bàn cơ sở để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về pháo nổ…