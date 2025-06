Bát nháo thị trường mỹ phẩm: Người tiêu dùng lãnh đủ

TP - Khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố vụ án mỹ phẩm kém chất lượng, không có nguồn gốc cũng là lúc phơi lộ mặt nạ của Boss mỹ phẩm. Nghe theo màn kịch lột xác từ mẹ bỉm sữa, công nhân nghèo khó trở thành CEO giàu có, thành đạt nhờ kinh doanh mỹ phẩm, nhiều người ngậm trái đắng.

Phát hiện nhiều mỹ phẩm vi phạm

Hàng loạt Boss, CEO kinh doanh mỹ phẩm đình đám trên mạng xã hội vướng lùm xùm bán hàng kém chất lượng như Ngân Korea, Ngân Collagen, Đoàn Di Băng…

Cuối tháng 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 8 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh trực thuộc Cty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea (Gia Lâm).

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 5.400 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ, được xác định hàng hóa nhập lậu (gồm 2 sản phẩm dưỡng da: Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant rice ampoule, và Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant black rice ampoule). Đại diện công ty thừa nhận, mỹ phẩm này mua trôi nổi trên thị trường, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hoá theo niêm yết hơn 2,1 tỷ đồng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng phát đi công văn khẩn gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (vào cuối tháng 5), yêu cầu kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo.

Theo đó, Ngân Collagen quảng cáo sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân, kẹo táo thải mỡ bụng của Cty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen (TPHCM). Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm, chưa cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm. Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương xử lý.

Ngân Collagen là biệt danh của Trần Thị Bích Ngân (Cà Mau) - nữ doanh nhân nổi tiếng trên mạng xã hội như Facebook, TikTok khi chia sẻ cuộc sống sang chảnh nhờ kinh doanh mỹ phẩm. Ngân Collagen nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh nữ doanh nhân giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ đồng, túi hàng hiệu, kim cương, xe sang.

Trên trang cá nhân, Ngân Collagen thường xuyên chia sẻ cuộc sống trong lâu đài 500 tỷ đồng, mua hàng chục chiếc túi Dior, Hermes, đeo trang sức kim cương. Trang TikTok của cô có hơn 622.000 lượt theo dõi, nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem.

Một trong những CEO mỹ phẩm đình đám vướng lùm xùm hàng kém chất lượng là Đoàn Di Băng. Theo đó, sản phẩm kem chống nắng từng được Đoàn Di Băng quảng cáo, Hanayuki, bị cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi do nhãn gốc sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố. Cty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của công ty.

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Cty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai - đơn vị hợp tác và sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body cho Cty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group. Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, chỉ số chống nắng thực tế trong sản phẩm chỉ đạt 4,8% so với số đăng ký và ghi trên bao bì sản phẩm.

Phía sau màn kịch lột xác thành doanh nhân

Phía sau cuộc sống sang chảnh khoe trên mạng xã hội là màn kịch được dàn cảnh công phu. Chúng tôi liên lạc với CEO Diamond Trương Thu (xin đổi tên nhân vật-PV) của thương hiệu mỹ phẩm M.S xin tham gia hệ thống. Tư vấn cho “lính mới” qua điện thoại, Trương Thu cho biết, sau khi nhập hàng, sẽ được cầm tay chỉ việc theo công thức Boss hướng dẫn.

Trương Thu cũng quản trị của nhóm kín “Hệ thống Chiến binh lửa bùng nổ” với 4.700 thành viên. Tương tự, hệ thống của CEO P.L cũng có nhóm kín gần 9.000 thành viên. Trong cả 2 nhóm kín này thường xuyên đăng tải video hướng dẫn cách bán hàng, cách thu hút người tham gia, trở thành CEO…

Để quảng bá bản thân, Trương Thu làm nhiều video tự giới thiệu hành trình lột xác từ công nhân trở thành doanh nhân với nội dung: Nhà nghèo, không học đại học, làm công nhân; ngày đi làm, đêm về nằm căn phòng 4m2, chỉ muốn tiết kiệm thật nhiều tiền gửi về cho mẹ, nhưng lương công nhân khéo co kéo mới đủ tiền ăn ở.

Công ty hết tăng ca, lương giảm, Thu với bạn trai bán quần áo nhưng lỗi mốt, hàng tồn, Thu quay về làm công nhân với món nợ khổng lồ. Chán nản, tuyệt vọng khiến Thu không còn tâm trí làm việc, da sạm đi trông thấy.

Lúc đó, Thu thấy nhiều người xuất phát điểm khó khăn nhưng sau vẫn thành công. Máu kinh doanh trỗi dậy, Thu thấy bài viết tuyển dụng đại lý Boss Phương Lan, xin làm đại lý bán mỹ phẩm M.S. Công nhân tiếp xúc chất độc hại, nên Thu dùng sản phẩm giúp hết nám.

Sau hơn 1 năm xây dựng hệ thống, Thu mở cửa hàng tại Phổ Yên (Thái Nguyên) và được Boss tặng 2 chiếc ô tô. Sau 3 năm bán mỹ phẩm M.S, Thu mua được nhà gần 4 tỷ đồng.

Câu chuyện của Trương Thu là một công thức chung Boss, CEO mỹ phẩm khoe trên Facebook và “đào tạo” thành viên mới tham gia. Một trong những nội dung tuyển dụng thành viên là hành trình “Vịt hóa thiên nga”. Trương Thu giới thiệu: “Những người phụ nữ này cũng giống các bạn, là mẹ bỉm sữa, công nhân, khi đến với M.S, họ trở thành doanh nhân, có thu nhập 100-200 triệu đồng/tháng, sở hữu xe ô tô, khối tài sản, tiền rất nhiều và là kết quả từ kinh doanh mỹ phẩm M.S mang lại”.

Cùng với đó, Trương Thu trình chiếu hình ảnh thành công, thay đổi của nhiều CEO như Đ.T. Cúc, H.Ngọc, Ngô Thúy H, Nhà phân phối Thủy T, Trương Hồng V…

Công thức quen thuộc tạo hình ảnh long lanh trên mạng xã hội bao gồm: Đăng tải dày đặc video xuất nhập mỹ phẩm cho thành viên hệ thống, khoe hình ảnh đi du lịch cùng đội nhóm, khoe tiền…

CEO Nguyễn Hải Y hướng dẫn trưng ra câu chuyện thành công trên Facebook. Hằng ngày, trang Facebook cá nhân phải khoe những gì nhận được từ kinh doanh mỹ phẩm M.S, như khoe mua quà cho bố mẹ, mua điện thoại mới…

“Tôi là Nguyễn Hải Y, tôi là mẹ bỉm sữa. Sau sinh, tôi bị rụng tóc nhiều nên biết đến sản phẩm M.S. Sau khi sử dụng, tôi thấy sản phẩm tốt quá và suy nghĩ, vì sao mình không kinh doanh nhỉ? Vì vậy, tôi nhập 5 triệu đồng hàng về bán cho người thân, người quen. Tôi không ngờ bán hàng dễ như vậy. Từ một sản phẩm ủ tóc, tôi được sếp đồng hành hướng dẫn để thành công như hôm nay”, Hải Y làm mẫu câu chuyện của bản thân.

Lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước liên tiếp phát hiện vụ mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Quản lý thị trường Cà Mau phát hiện, thu giữ 2.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, bán trực tuyến qua mạng xã hội, Hà Nội phát hiện 400 sản phẩm, Ðắk Lắk gần 1.500 sản phẩm…

Trái đắng

Phía sau sự hào nhoáng, những chiêu trò Boss mỹ phẩm diễn ra nhờ sản phẩm được công bố đủ điều kiện lưu hành nhưng người nhận trái đắng là thành viên tham gia. Hệ thống mỹ phẩm theo hình thức đa cấp vươn vòi bạch tuộc đến hầu hết chủ cửa hàng gội đầu, cắt tóc, cửa hàng bỉm sữa và cũng làm nhiều gia đình phụ nữ tan nát.

Chị Phương Linh (tên nhân vật đã được đổi - PV) 33 tuổi sống tại Thanh Hoá là một trong những nạn nhân của hệ thống mỹ phẩm đa cấp. Nghe theo hô hào, giáo trình dạy bán hàng của mỹ phẩm M.S, chị Linh đóng cửa hàng bán bỉm sữa, đồ sơ sinh, vay tiền khởi nghiệp bán mỹ phẩm.

“Sau hơn 2 năm bán mỹ phẩm, hàng nhập nhiều không bán được, nợ chồng nợ, hàng sắp hết hạn, gia đình tôi rơi vào khốn đốn. Lúc vỡ nợ cũng là khi gia đình tôi tan vỡ, tôi bị trầm cảm, nay phải uống thuốc điều trị, con gửi về bà nội chăm sóc”, chị Linh chua xót nói.

Chị Linh chỉ là một trong những nạn nhân của chiêu trò mỹ phẩm nở rộ thời gian qua. Người tiêu dùng trở thành “con tin”, người tham gia bán hàng nguy cơ vỡ nợ.

Thu giữ 2,5 tấn mỹ phẩm lậu tại một cửa hàng Ngày 25/6, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị đồng loạt kiểm tra 4 kho hàng của ông Trần Đình Vương - chủ hộ kinh doanh cửa hàng Mỹ phẩm - Phụ liệu tóc Kim Anh. Lực lượng chức năng phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, gồm hơn 2.900 sản phẩm, thuộc 43 loại nhãn hàng khác nhau, trị giá hàng hóa lên đến hàng trăm triệu đồng. Ông Vương mua các loại hàng hóa nhập lậu này từ nhiều nguồn khác nhau, không có hóa đơn, chứng từ. Ông Vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hữu Thành