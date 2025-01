Bắt nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM

TPO - Ông Nguyễn Đăng Nam, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM bị bắt do liên quan đến sai phạm khi còn đương chức.

Chiều 24/1, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Đăng Nam, nguyên Trưởng PC02, nguyên Trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05) Công an TPHCM vì liên quan đến nhiều sai phạm khi còn đương chức.

Hồi tháng 10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM đã thi hành kỷ luật đối với ông Nam. Thời điểm này, ông Nam mang hàm Đại tá và làm Trưởng PV05.

Cụ thể, ông Nam bị kỷ luật do vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình công tác tổ chức cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật.

Những vi phạm của ông Nam rất nghiêm trọng khi để một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, đình chỉ công tác, gây dư luận bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của ngành công an.

Từ đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nam (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng PC02) bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nam nhận nhiệm vụ Trưởng phòng PC02 Công an TPHCM vào năm 2017, mang hàm Thượng tá. Sau khoảng 2 năm, ông Nam được nâng bậc hàm lên Đại tá. Khoảng tháng 1/2022, ông Nam được điều động giữ chức Trưởng PV05.