Bất ngờ về lượng tiền mặt khổng lồ của doanh nghiệp

Một số doanh nghiệp đang có khối lượng tiền mặt khổng lồ đem gửi ngân hàng hoặc đầu tư trái phiếu. Trong đó, lượng tiền gửi ngân hàng của FPT chạm ngưỡng gần 37.000 tỷ đồng - tương đương khoảng 1,4 tỷ USD.

Theo báo cáo tài chính quý III năm nay, doanh thu của Công ty CP FPT (mã chứng khoán: FPT) đạt hơn 17.205 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt gần 2.435 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận 49.887 tỷ đồng doanh thu (tăng 10%) và 6.867 tỷ đồng lãi ròng (tăng 19% so với cùng kỳ). Như vậy, FPT đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận năm. Đây đều là những con số cao nhất trong chu kỳ 9 tháng của FPT.

Đáng chú ý, trong quý III, mảng tài chính đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của FPT với doanh thu hơn 613 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm nay, nguồn thu tài chính đạt gần 2.424 tỷ đồng (tăng 79% so với cùng kỳ), riêng lãi tiền gửi chiếm tới 1.235 tỷ đồng (tương đương hơn 51% tổng thu tài chính). Bình quân mỗi ngày, FPT thu về hơn 4,5 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng.

Tính đến cuối tháng 9, lượng tiền gửi ngân hàng của FPT chạm ngưỡng gần 37.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD, tăng gần 5.900 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của FPT.

Trên bảng cân đối kế toán, FPT cũng ghi nhận tổng dư nợ vay gần 19.600 tỷ đồng, tăng hơn 4.600 tỷ đồng (tương đương 31%) so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm hơn 16.900 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong 9 tháng gần 603 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, tương ứng bình quân mỗi ngày FPT chi hơn 2,2 tỷ đồng trả lãi vay.

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) trải qua quý III với doanh thu hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng khá mạnh ở mức 16%, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 876 tỷ đồng. Kết quả, DGC lãi ròng 752 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của DGC đạt 8.521 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng của Hóa chất Đức Giang đạt 2.403 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30/9, Hóa chất Đức Giang đang sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi đạt 13.100 tỷ đồng, tương đương gần 500 triệu USD, chiếm 67% tổng nguồn vốn. Nhờ khoản tiền này, DGC thu về 447 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng, tương đương nhận bình quân 1,6 tỷ đồng mỗi ngày.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của DGC đạt hơn 19.400 tỷ đồng (tăng 23% so với đầu năm), với hơn 16.200 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Hàng tồn kho cũng tăng mạnh (90%) so với đầu năm, lên mức hơn 1.870 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với doanh thu thuần vượt ngưỡng 40.000 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ năm trước), lãi ròng 1.770 tỷ đồng (tăng đến 121%). Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất lịch sử hoạt động của MWG.

Sau 9 tháng, Thế giới Di động đạt lợi nhuận sau thuế gần 4.990 tỷ đồng (tăng 73% so với cùng kỳ) - vượt mức kế hoạch (4.850 tỷ đồng) chỉ tiêu của năm 2025.

Theo giải trình từ MWG, lợi nhuận tăng cao đến từ việc các chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh vẫn tăng trưởng 15% về doanh thu trong 9 tháng đầu năm nay, dù số cửa hàng giảm so với cùng kỳ. Đây là 2 chuỗi đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận của MWG.

Ngoài ra, chuỗi Bách hóa Xanh tiếp tục cải thiện lợi nhuận trong quý III so với quý 2 trước đó. Các chuỗi còn lại gồm An Khang, Avakids và Erablue đều cho thấy sự cải thiện về kết quả hoạt động, qua đó đóng góp thêm vào tăng trưởng lợi nhuận chung của MWG.

Một động lực đáng kể cho lợi nhuận của MWG còn đến từ các hoạt động bên ngoài việc kinh doanh bán lẻ. Quý III năm nay, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính lên đến 809 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, hoạt động tài chính đã mang về cho Thế giới Di động hơn 2.271 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Tại thời điểm 30/9, MWG ghi nhận gần 39.000 tỷ đồng tiền mặt, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Trong đó, Thế giới Di động dành hơn 25.300 tỷ đồng để gửi ngân hàng và hơn 13.100 tỷ đồng đầu tư trái phiếu.

Trong cơ cấu doanh thu tài chính lũy kế 9 tháng, Thế giới Di động cho biết đã thu 1.475 tỷ đồng từ lãi tiền gửi và đầu tư, cùng với 648 tỷ đồng lãi trái phiếu. Thế giới Di động đang sở hữu danh mục tài sản tài chính hơn 40.200 tỷ đồng (gồm tiền mặt, tương đương tiền và cả các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn).

Trên bảng cân đối kế toán của MWG cũng cho thấy, có gần 7.900 tỷ đồng đang được dùng để cho vay ngắn hạn, tăng hơn 30% so với đầu năm. Thế giới Di động không công bố chi tiết các đối tác vay, chỉ cho biết đây là các khoản vay có kỳ hạn dưới 12 tháng và được đảm bảo bằng lãi suất hấp dẫn.